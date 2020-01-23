Угроза коронавируса: как проверяют китайских туристов в московских аэропортах

В аэропортах Москвы усилили санитарно-карантинный контроль на воздушных судах, прибывающих из КНР. Это связано с целью недопущения завоза и распространения на территории Москвы случаев заболевания, вызванного новым коронавирусом. По данным на 23 января, пассажиров с подозрением на данное заболевание, прибывших из КНР в Москву, не выявлено. Но пассажиров продолжают внимательно проверять. Как это происходит?

- Специалисты санитарно-карантинного пункта осуществляют дистанционную термометрию пассажиров, прибывающих из Китая, при помощи переносных и стационарных тепловизоров, - рассказали в аэропорту "Шереметьево". - В случае выявления у пассажира повышенной температуры тела на борт немедленно вызывается медицинская бригада здравпункта аэропорта Шереметьево.

Если у пассажира обнаружат характерные симптомы коронавирусной инфекции, то его незамедлительно изолируют в специальное помещение и госпитализируют в специализированное лечебное учреждение (инфекционную больницу) для дополнительного обследования.

Китайские туристы в аэропорту "Шереметьево". Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Во "Внуково" организован круглосуточный обязательный санитарно-карантинный досмотр всех воздушных судов, прибывающих из КНР и Таиланда.

- Всего с 1 января 2020 года досмотрено 509 рейсов, из них 19 из КНР. Число досмотренных лиц — 119 786, из них прилетевших из КНР 6 261 человек. Данные 22 января 2020 года: досмотрено 16 рейсов, включая один борт из КНР (Нанкин), на котором находилось 341 пассажир и 12 членов экипажа. Лиц с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов не выявлено, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе "Внуково".

Что делают? Сотрудники санитарно-карантинного пункта сами поднимаются на борт самолета, где проводят дистанционную термометрию пассажиров и опрос членов экипажа для выявления больных с повышенной температурой тела, наличием респираторных симптомов. Повторная термометрия проводится в зале прилета с использованием стационарных тепловизоров.

В связи с осложнением эпидситуации в КНР, во "Внуково" провели дополнительное обучение персонала здравпункта аэровокзального комплекса.

Московский аэропорт "Домодедово" также принимает все необходимые меры для предотвращения распространения опасного инфекционного заболевания.

- В аэровокзале круглосуточно дежурит собственная медицинская служба, а также специалисты Управления Роспотребнадзора по Московской области, - прокомментировали в пресс-службе аэропорта Домодедово.

В "Домодедово" добавили, что ежегодно службы воздушной гавани и Роспотребнадзора проводят санитарно-эпидемиологические учения. Специалисты отрабатывают практические навыки работы по выявлению и транспортировке больного с подозрением на опасное инфекционное заболевание, а также работы с остальными пассажирами рейса и дезинфекции воздушного судна.

Усиление дезинфекционного режима

Роспотребнадзор Москвы принял дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля.

- Руководству авиакомпаний даны предложения об усилении дезинфекционного режима, проведению обучающего семинара для работников клининговых компаний, использованию установок для обеззараживания воздуха, уборки и проветривания салонов самолетов и проведению других противоэпидемических мероприятий, - рассказали в Роспотребнадзоре Москвы.

К тому же обеспечен контроль за готовностью медицинских организаций Москвы к приему больных из неблагополучных территорий.

- Проработаны вопросы немедленной изоляции лиц с подозрением на заболевание и установления медицинского наблюдения за контактными лицами. Приняты меры по обучению медицинского персонала, - рассказали в Департаменте здравоохранения Москвы.

Официально

Роспотребназор не рекомендует поездки в Ухань

- Управление Роспотребнадзора по Москве рекомендует заранее планировать свои поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город Ухань до стабилизации ситуации, - рассказали в ведомстве.

Важно

Советы Роспотребнадзора туристам, выезжающим в КНР:

- при планировании зарубежных поездок уточнять эпидемиологическую ситуацию;

- не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;

- употреблять только термически обработанную пищу, бутилированную воду;

- не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия с привлечением животных;

- использовать средства защиты органов дыхания (маски);

- мыть руки после посещения мест массового скопления людей и перед приемом пищи;

- при первых признаках заболевания, обращаться за медицинской помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;

- при обращении за медицинской помощью на территории Российской Федерации информировать медицинский персонал о времени и месте пребывания в КНР.

Кстати

Вспышка пневмонии: с чего все началось

В китайском городе Ухань зафиксирована вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса. Уже установлено, что вирус передается от человека к человеку. Первыми заболели посетители местного рынка морепродуктов. Заболели более 200 человек, уже четыре человека умерли. С теми же симптомами коронавируса обращаются к врачам люди в Южной Корее, Японии и Таиланде. Британские ученые подсчитали, что новый коронавирус подхватили уже около 1700 человек.

Китайский город Ухань из-за опасности распространения вируса уже закрыли на карантин. Жителей просят не покидать город. Но люди боятся, ведь в больницах очереди, на выезд из города уже выстроилась автомобильная очередь. Чтобы покинуть Ухань, нужно пройти проверку на признаки пневмонии.

Из Ухань с 23 января перестали ходить поезда, самолеты и рейсовые автобусы. Однако сразу после объявления карантина люди бросились на вокзалы, чтобы уехать. Кто-то все же смог покинуть город. Есть опасность, что коронавирус может переместиться в другие города.

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По последним официальным данным новый загадочный вирус поразил 198 человек в Китае. Для троих болезнь закончилась летальным исходом. Еще 35 пациентов в тяжелом состоянии. Также стало известно о случаях заражения коронавирусом нового типа в Японии, Южной Корее и Таиланде. Ученые до сих пор не могут понять, как именно болезнь передается человеку. (подробности)