Реставрация памятников в столице: Дом Наркомфина и Северный Речной вокзал возвращаются

В 2020 году столичные реставраторы планируют доделать сразу несколько известных памятников архитектуры. Среди них - Политехнический институт, кинотеатр «Художественный», гимназия Медведниковых в Староконюшенном переулке, Центральный павильон и павильон «Радиоэлектроника» на ВДНХ. Кроме того, начнется спасение кинотеатра «Ударник» и здания почтамта на Мясницкой улице. При этом продолжаются масштабные работы в Донском монастыре. Здесь уже восстановили несколько старинных башен и десятки надгробий монастырского некрополя. В 2020-м в порядок приведут 74 надгробия, здание бани восемнадцатого века и духовную семинарию у западных ворот.

В Мосгорнаследии рассказали, какие еще важные для столицы исторические памятники обновят до конца года.

НОВАЯ ЗВЕЗДА ЗАГОРИТСЯ НАД МОСКВОЙ

Зданию Северного речного вокзала окончательно вернут исторический облик. По словам главы департамента культурного наследия Москвы Алексея Емельянова, реставрацию проводят строго на основе архивных материалов. Специалисты отреставрируют башенные часы XVIII - XIX веков, восстановят панно с изображениями девяти шлюзов канала имени Москвы, панно и витражи с государственными гербами советских республик, потолочные росписи и наборные мраморные, мозаичные и паркетные полы. Фишкой станет обновленный шпиль со звездой.

В здании уже отремонтировали детали фасада - балюстраду, кронштейны, керамические панно, расчистили интерьерную живопись, обновили световые фонари и вентшахты кровли, постаменты скульптур и шпиль. При этом отреставрировано более 500 уникальных светильников. Примерно половину из них пришлось создавать заново. Стекло для люстр специально заказывали на стекольном заводе в Пензе.

Сейчас на вокзале штукатурят фасады, ремонтируют фонтаны, стеклянные панно с живописью, подключают здание к коммуникациям. После реставрации Северный речной вокзал станет современным транспортным комплексом. А рядом полностью обновят исторический парк со скульптурами, набережной и площадками для отдыха.

КОНСТРУКТИВИЗМ «ПОУМНЕЛ»

В Доме Наркомфина пока реставрируют жилой и коммунальные корпуса. Здесь завершают чистовую отделку комнат и реставрацию южной лестницы Жилого корпуса. Напомним, в прошлом году в доме восстановили прачечную. В конструктивистском здании сохранили и жилые квартиры. При этом поменяли инженерную начинку и поставили систему «умный дом». Прежние незаконные перегородки и надстройку снесли. Сюда вернули утраченные окна, витраж, подлинные покраски, ксилолитовые поручни и полы в Коммунальном корпусе, ступени в жилых квартирах, бетонные рамы в коридорах.

В Доме Наркомфина пока реставрируют жилой и коммунальные корпусаФото: Иван МАКЕЕВ

ЧУГУННАЯ ОГРАДА, КАК В ЛЕТНЕМ САДУ ПЕТЕРБУРГА

В Яузской больницы в усадьбе купца Баташева спасают сразу несколько архитектурных памятников. Главный из них - усадебный комплекс с главным домом, хозяйственными постройками и флигелями восемнадцатого века. Чугунную решетку на парадных воротах, напоминающую ограду Летнего сада в Петербурге, а также львов на пилонах ворот, отлили на баташевских заводах. А в больничном здании в порядок приведут ворота парадного двора, служебные корпуса, садовый павильон и другие старинные постройки. В шести корпусах уже восстановили окна, кирпичную кладку, фасады, усилили несущие конструкции, отремонтировали крыши. В трех зданиях реставраторы пока обновляют лепнину, сохранившиеся печи, покрытие из метлахской плитки на полу.

В Яузской больницы в усадьбе купца Баташева спасают сразу несколько архитектурных памятников

ИЗРАЗЦЫ И ХЕРУВИМЫ

Церковь Покрова на улице Саломеи Нерис начали реставрировать в прошлом году. Здание входит в ансамбль усадьбы Щербатова, построенной в XVII - XIX веках. В ближайшие три месяца здесь будут восстанавливать фасады храма. До конца этого года отреставрируют кресты, шары и конусы на крыше, керамические изразцы и фигуры херувимов, медные детали здания, деревянные окна и металлические решетки. «Предположительно, один из утраченных рядов изразцов украшал рисунок «павлинье око», такой же, как в соборах Новоиерусалимского и Иосифо-Волоколамского монастырей», - рассказали в Мосгорнаследии.

СТАРИННУЮ СТЕНУ УКРАСЯТ ПОДСВЕТКОЙ

На Китайгородской стене в этом году начнут обновлять кирпичную кладку, фундамент, заделывать трещины и сколы. При этом уберут поздние доделки, например, двери, которые сейчас только уродуют историческое сооружение. В порядок приведут участок Китайгородской стены от Птичьей башни на углу гостиницы «Метрополь» до станции метро «Площадь Революции». Его длина - около 250 метров, а высота - шесть метров.

По словам Алексея Емельянова, специалисты воссоздадут утраченный декоративный пояс из тесанного кирпича, белокаменные цоколь и лестницу входа в печуру, а также отливы-водометы и другие детали водоотводной системы. Фасады украсят красивой подсветкой.