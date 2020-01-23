2020-01-23T17:17:08+03:00
Общество

На МЦД-2 открыли остановочный пункт Остафьево

Он появился между станциями Щербинка и Силикатная
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Новая остановка Остафьево на МЦД-2 "Нахабино – Подольск" открыта для пассажиров 23 января. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"Новая остановка Остафьево на МЦД-2 "Нахабино – Подольск" открыта для пассажиров 23 января. Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"
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Новая остановка Остафьево на МЦД-2 "НахабиноПодольск" открыта для пассажиров 23 января. Она находится на между станциями Щербинка и Силикатная, на Курском направлении Московской железной дороги. На открытие остановочного пункта приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

- Сегодня запускаем новую станцию на МЦД-2 - Остафьево. Очень важная, нужная станция для жителей. Мы запустили маршрутный автобус, который будет каждые 10 минут ходить. Также здесь продолжаем строительство эстакады через Варшавское шоссе, - сказал Сергей Собянин.

На первом этапе была возведена платформа и пассажирский конкорс, который обеспечивает выход к улице Заводская и пересадку на наземный транспорт. На верхнем уровне конкорса расположены кассы и автоматы для продажи билетов. Для прохода к платформе пассажиры могут воспользоваться лифтами и эскалаторами. Платформа оборудована навесом на всю длину, лавочками, энергосберегающим освещением и навигационными стелами.

У остановочного пункта Остафьево будет и вторая пассажирская платформа и надземный пешеходный переход через железнодорожные пути. Сейчас ведется строительство, завершить планируют к концу 2020 года. В перспективе на базе остановочного пункта Остафьево планируется создать современный ТПУ.

Сейчас для подвоза пассажиров к станции организован новый автобусный маршрут № 525 с пиковым интервалом 10 минут. В будущем планируется скорректировать еще шесть автобусных маршрутов, которые будут подвозить пассажиров к Остафьево.

К тому же обустроена перехватывающая парковка на 100 мест и пешеходные дорожки, ведущие к платформе со стороны микрорайона "Южный" города Щербинка и СНТ "Победа" поселка Знамя Октября.

Планы на 2021-2022

Сейчас ведется строительство участка дороги со стороны Варшавского шоссе – соединение Южной улицы и Залинейного переулка с устройством остановок наземного пассажирского транспорта. Стройка закончится в 2021 году. Это позволит создать у станции Остафьево перехватывающую парковку и запустить новые автобусные маршруты для подвоза пассажиров к Остафьево по Варшавскому шоссе.

К тому же планируется строительство пешеходного перехода к платформе со стороны Варшавского шоссе и установка светофоров на пересечении с ним.

Еще до 2022 года завершат строительство магистрали "Варшавское шоссе – Андреевское – Яковлево", связывающей Варшавское и Калужское шоссе, а также технической части ТПУ "Остафьево".

Конкретно

Открытие остановочного пункта МЦД-2 Остафьево позволит:

- обеспечить жителей поселка Знамя Октября и прилегающих микрорайонов Щербинки наземным метро в шаговой доступности – для них время в пути сократится на 10-35 минут, а расходы на проезд – на 70-85% при условии, что ранее пассажиры не пользовались МЦД;

- разгрузить станцию Щербинка примерно на 12%;

- после завершения строительства подъездов к Остафьево со стороны Симферопольского шоссе – разгрузить прилегающие участки Симферопольского и Варшавского шоссе на 4-6%;

- создать предпосылки для формирования на прилегающей территории крупного технологического и индустриального парка.

Напомним, Московские центральные диаметры МЦД-1 "ОдинцовоЛобня" и МЦД-2 "Нахабино – Подольск" запустили в ноябре 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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