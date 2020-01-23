Московский зоопарк: Если китайский бамбук будет грозить пандам коронавирусом, то купим в Адлере

Директор столичного зоопарка надеется, что китайский коронавирус не доберется до панд. Пока ветеринары говорят, что вирус не грозит животным, так как передается только от человека к человеку. Об этом "Комсомольской правде" рассказала гендиректор столичного зоопарка Светлана Акулова.

- Мы слышим о коронавирусе и действительно каждую пятницу получаем по 600 кг бамбука из Китая для панд. Пока никаких угроз нет. Наши ветеринары не бьют тревогу, мы следим за информацией, - сказала Светлана Акулова.

Пока панды Жуи и Диндин питаются бамбуком из старой партии, которая была доставлена в Московский зоопарк до появления информации о новом вирусе. Если ситуация усугубится, то Московский зоопарк готов купить бамбук в России.

- Сейчас мы изучаем возможность закупок бамбука в Сочи, Адлере или заказать из Крыма, - сказала Светлана Акулова. - По последним данным, вирус передается только от личного общения с заразившимся человеком. А панда, как сами понимаете, это не человек, и бамбук - не человек. Пока угроз нет.

Бамбук, доставляемый в Московский зоопарк из Китая, изначально поступает в Шереметьево, где тоже проходит санитарную проверку. Если у специалистов таможни бамбук вызовет подозрения, то такие растения точно не будут предлагать пандам Жуи и Диндин. Как сказала гендиректор зоопарка, рисковать не будут.

Еще один вариант, который рассматривают в столичном зоопарке, это замена бамбука на другие растения. Например, на батат (сладкий картофель). Но прежде будут консультации с китайскими коллегами, с которыми Московский зоопарк на связи с момента прибытия (июнь 2019 года) панд Жуи и Диндин в Москву.

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