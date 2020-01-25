2020-01-25T16:40:48+03:00
Общество

Москву накрыли метель и град

Спасатели предупреждают жителей о непогоде: ветер до 19 м/с, дождь, мокрый снег, гололедица
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Москву накрыли метель и градМоскву накрыли метель и градФото: Михаил ФРОЛОВ
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В субботу, 25 января, Москву накрыла непогода: в столицу пришла метель, в некоторых районах с неба сыпется град.

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пришлазима
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Судя по сервису Яндекс.Погода такие неприятные погодные условия продержатся в столице в течение часа. Самый сильные осадки можно наблюдать в районе Ломоносовского проспекта и недалеко от Реутова.

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Кто собрался ехать сегодня, такая себе идея. Видимость 50 метров
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Между тем, спасатели начали рассылать жителям предупреждения о непогоде. Усиление ветра с порывами до 19 м/с, дождь, мокрый снег, гололедица ожидаются в столице до 21 часа 25 января.

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Метель
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Ранее метеорологи обещали, что настоящая зимняя погода, уже не только с заморозками, но и со снегом, придет в среду 22 января. Осадки прогнозировали на три дня и ожидали, что к субботе они закончатся.

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Синие московские метели, жёлтые московские такси
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androsova9894androsova9894
Москву накрыло..
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shvedova1887shvedova1887
Метель в Москве.
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В Москву пришла метель и град.Андрей Минаев

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ИСТОЧНИК KP.RU

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