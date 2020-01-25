Москву накрыли метель и град
В субботу, 25 января, Москву накрыла непогода: в столицу пришла метель, в некоторых районах с неба сыпется град.
Судя по сервису Яндекс.Погода такие неприятные погодные условия продержатся в столице в течение часа. Самый сильные осадки можно наблюдать в районе Ломоносовского проспекта и недалеко от Реутова.
Между тем, спасатели начали рассылать жителям предупреждения о непогоде. Усиление ветра с порывами до 19 м/с, дождь, мокрый снег, гололедица ожидаются в столице до 21 часа 25 января.
Ранее метеорологи обещали, что настоящая зимняя погода, уже не только с заморозками, но и со снегом, придет в среду 22 января. Осадки прогнозировали на три дня и ожидали, что к субботе они закончатся.
В Москву пришла метель и град.Андрей Минаев
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ИСТОЧНИК KP.RU