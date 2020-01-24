В московском метро открыли второй склад для забытых вещей

Ехали в метро, оставили шапку на сидении? Не спешите прощаться с вашей вещью, она может оказаться на складе забытых вещей в "Котельниках" (восточный вестибюль — первый вагон из центра) или в новом - на станции "Деловой центр" Большой кольцевой линии. Чтобы найти его, нужно подняться на эскалаторе, который находится в центре платформы станции.

- Новый склад работает в том же режиме, что и на станции "Котельники", — ежедневно с 8.00 до 20.00, - уточнили в мэрии Москвы.

На складах станций "Деловой центр" и "Котельники" хранятся все потерянные пассажирами метро и МЦК вещи, кроме документов. Паспорта, военные билеты, дипломы и справки передают в УВД на метрополитене.

Как найти потерянную вещь

Когда пассажир обнаружил, что оставил свою вещь в метро, ему следует написать заявку на поиск потерянного предмета.

- Это можно сделать в приложении “Метро Москвы” в разделе “Забытые вещи”. После оформления заявки с пользователем свяжется сотрудник склада, чтобы определить возможное местонахождение вещи. Забрать вещи со склада можно, предоставив паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, — рассказал Максим Ликсутов, глава Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Перед тем, как ехать в склад (а их теперь два), лучше уточнить информацию о поступлении потерянных вещей в контакт-центре по телефону: +7 (495) 539-54-54 или 3210 (с мобильного телефона).

Что делать, если заметил забытую вещь?

Если пассажир обнвружил в поезде или на станции забытую вещь, можно обратиться к дежурному по станции или к сотруднику полиции. Еще один вариант: нажать на кнопку "SOS" на колонне экстренного вызова в центре платформы.

Что забывают?

Каждый месяц в склады забытых вещей поступает около 700 различных предметов. Как правило, это чемоданы, рюкзаки, перчатки, шапки, книги, иелефоны, наушники. Бывают и не стандартные потери. Например, в конце прошлого года на склад поступили хоккейная клюшка, аккордеон, костюм Снегурочки, статуэтки в национальных костюмах.

Забирают ли их владельцы? Более половины - да. Остальные предметы хранятся на складе в течение около 6 месяцев, с позже утилизируются.

Каждый месяц в склады забытых вещей поступает около 700 различных предметов.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как найти забытые документы?

Паспорт, полис, водительское удостоверение, студенческий билет и другие личные документы, которые были найдены в метро, на склад забытых вещей не поступают, а сразу передаются в полицию.

- Забрать документы можно в 7-м отделе УОТО ГУ МВД России по Москве (стол находок), который находится по адресу: 2-й Колобовский переулок, д. 8. Он работает с понедельника по четверг с 10.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, - посоветовали в Московском метрополитене.

Предварительно лучше позвонить по номеру телефона +7 495 694-86-20 и уточнить наличие находки.