Новые станции Московских центральных диаметров: Между Щербинкой и Силикатной открылась платформа Остафьево

Московские центральные диаметры возят жителей столицы и Подмосковья более двух месяцев.

- Сегодня открываем новую станцию МЦД-2 Остафьево, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин на открытии остановочного пункта. - Очень важная, нужная станция для горожан, которые рядом живут. Из некоторых районов Щербинки можно и пешочком до нее дойти, для других желающих приехать на эту станцию мы пустили автобус, который будет каждые 10 минут отправляться.

Напомним, в ноябре 2019 года запустили первые два маршрута. МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» связал Одинцово и Лобню, а МЦД-2 «Курско-Рижский» - Нахабино и Подольск.

Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии запуска движения по первым двум маршрутам Московских центральных диаметров. Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Новые скоростные линии сразу стали популярны у пассажиров общественного транспорта. По данным столичных властей, число пассажиров на двух первых диаметрах выросло на 14% по сравнению с теми же месяцами, когда по этим направлениям ходили обычные электрички. Причем развитие Московских центральных диаметров продолжается.

Между Щербинкой и Силикатной открылась платформа Остафьево. Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Как отметил мэр, сам остановочный пункт сделан уже по новым стандартам МЦД - с эскалаторами, с кассами. По сути дела, это дополнительный вокзал в Новой Москве, разгрузивший и станцию Щербинка, и Подольск.

Новой платформой смогут пользоваться около 3,1 тысячи пассажиров в сутки. Фото: АГН "Москва"

«Мы обещали, что развитие МЦД будет идти максимально быстрыми темпами. Так и происходит. 2020-й год начинается с открытия новой остановки Остафьево, и это не единственное открытие, которое ожидает москвичей в этом году», - сказал Сергей Собянин.

Между Щербинкой и Силикатной открылась платформа Остафьево. Фото: АГН "Москва"

КОНКРЕТНО

Пять важных вопросов об остановочном пункте Остафьево

1. Какая от этого польза?

- новой платформой смогут пользоваться около 3,1 тысячи пассажиров в сутки. После строительства жилья и создания новых рабочих мест в поселении Рязановское число пассажиров может увеличиться до 37 тысяч в сутки;

Новые скоростные линии сразу стали популярны у пассажиров общественного транспорта. Фото: АГН "Москва"

- жители поселка Знамя Октября и соседних микрорайонов Щербинки получили наземное метро в шаговой доступности. Для них время в пути теперь сократится на 10 - 35 минут, а расходы на проезд - на 70 - 85% при условии, что ранее пассажиры не пользовались МЦД;

- станция Щербинка разгрузится примерно на 12%;

В будущем рядом может появиться крупный технологический и индустриальный парк. Фото: АГН "Москва"

- соседние участки Симферопольского и Варшавского шоссе разгрузятся на 4 - 6% после строительства и запуска подъездов к Остафьево со стороны Симферопольского шоссе;

- в будущем рядом может появиться крупный технологический и индустриальный парк.

2. Где открыли?

Между станциями Щербинка и Силикатная МЦД-2 «Курско-Рижский» в поселении Рязановское Новомосковского округа Москвы. Ближайшими к Остафьево стали поселок Знамя Октября и город Щербинка.

В этом году на остановочном пункте Остафьево построят вторую пассажирскую платформу и надземный пешеходный переход через железнодорожные пути. Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

3. Сколько времени строили?

С сентября 2018-го по декабрь 2019-го, то есть всего год с небольшим.

В планах - создание современного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с зонами посадки-высадки пассажиров, отстойно-разворотной площадкой с конечной станцией маршрутов наземки и перехватывающим паркингом на 200 - 250 машиномест. Фото: АГН "Москва"

4. Что здесь находится?

Платформа и пассажирский конкорс площадью 1,9 тыс. квадратных метров с выходом к улице Заводская и дальнейшей пересадкой на наземный транспорт. На верхнем уровне конкорса - кассы и автоматы для продажи билетов. Для прохода пассажиров к платформе - лифты и эскалаторы. Также есть навес на всю длину, лавочки, энергосберегающие светильники и навигационные стелы.

Также планируется строительство пешеходного перехода к платформе со стороны Варшавского шоссе и установка светофоров на пересечении с ним. Фото: АГН "Москва"

5. Что дальше?

В этом году на остановочном пункте Остафьево построят вторую пассажирскую платформу и надземный пешеходный переход через железнодорожные пути. В планах - создание современного транспортно-пересадочного узла (ТПУ) с зонами посадки-высадки пассажиров, отстойно-разворотной площадкой с конечной станцией маршрутов наземки и перехватывающим паркингом на 200 - 250 машиномест.

После строительства жилья и создания новых рабочих мест в поселении Рязановское число пассажиров может увеличиться до 37 тысяч в сутки. Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Помимо этого, в 2021 году построят участок дороги со стороны Варшавского шоссе - соединение Южной улицы и Залинейного переулка с автобусными остановками. Это позволит создать у станции Остафьево перехватывающую парковку и запустить новые автобусные маршруты для подвоза пассажиров к Остафьево по Варшавскому шоссе.

Жители поселка Знамя Октября и соседних микрорайонов Щербинки получили наземное метро в шаговой доступности. Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Также планируется строительство пешеходного перехода к платформе со стороны Варшавского шоссе и установка светофоров на пересечении с ним.

В столице продолжается развитие наземных скоростных маршрутов. Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

КСТАТИ

Пассажиры уже сейчас могут подъезжать к новой станции МЦД на новом автобусном маршруте № 525. В часы пик он работает с интервалом 10 минут. В будущем для подвоза пассажиров к Остафьево перестроят работу еще 6 действующих автобусных маршрутов. Дороги тоже привели в порядок. К примеру, от улицы Заводская до платформы Остафьево построили дополнительный участок дороги. Здесь также устроили временную отстойно-разворотную площадку для автобусов, перехватывающую парковку на 100 мест. Кроме того, проложили пешеходные дорожки, ведущие к платформе со стороны микрорайона «Южный» города Щербинка и СНТ «Победа» поселка Знамя Октября.

На платформе есть навес на всю длину, лавочки, энергосберегающие светильники и навигационные стелы. Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

ВАЖНО

Москвичи предлагают свои идеи для развития МЦД

Сейчас на платформе crowd.mos.ru идет краудсорсинг-проект, в рамках которого москвичи высказывают свои предложения по дальнейшему развитию МЦД. Обратите внимание: 24 января завершается этап сбора идей на проекте. Если вы еще не успели поделиться своими идеями о том, как улучшить МЦД, самое время сделать это!

Московские центральные диаметры возят жителей столицы и Подмосковья более двух месяцев. Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Кроме того, на краудсорсинг-проекте «Московские центральные диаметры» открылось новое тематическое обсуждение «Работа наземного городского транспорта у станций МЦД», в котором вы можете поделиться своим мнением о том:

- удобно ли расположены остановки наземного городского общественного транспорта;

- хватает ли на маршрутах автобусов и насколько они комфортны;

- комфортны ли интервалы движения автобусов;

- удобна ли навигация между остановками наземного городского общественного транспорта.

Ближайшими к Остафьево стали поселок Знамя Октября и город Щербинка. Фото: Максим Мишин/Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

СПРАВКА «КП»

Маршрут МЦД-2 «Курско-Рижский»

Длина - 80 км. На нем 34 остановки, в том числе и Остафьево.

Ориентировочное время в пути - 120 минут.

Интервалы движения - 6 - 7 минут в часы пик.

С 11 остановочных пунктов можно сделать пересадки на станции метро и МЦК.

К 2024 году остановок станет больше - до 38. Например, откроются новые станции Котляково, Курьяново, Печатники, Марьина Роща и Щукинская, которая заменит станцию Покровское-Стрешнево. Пересадок тоже прибавится - до 15.