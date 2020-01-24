Две кошки погибли после перелета в самолете рейсом Нью-Йорк-Москва

История "толстого" котика Виктора недавно вызвала умиление почти у всей страны - хозяин Михаил Галин не стал сдавать питомца в багаж, потерял много времени, денег, выслушал критику в свой адрес. Но сейчас есть понимание - он заботился о своем животном. Мы все помним фразу Михаила Галина "бро - не багаж". Он боялся сдавать друга в багаж и, как оказывается, правильно боялся. Недавний перелет с кошками для Максима Чумаченко оказался трагическим.

- Я летел 22 января из Нью-Йорка до Софии (Болгария) с пересадкой в Шереметьево с тремя кошками. Сдал их в переносках в багаж. Вот только во время транспортировки две кошки получили серьезные травмы и умерли, а еще у одной - обморожение, - рассказывает Максим Чумаченко.

Сам Максим Чумаченко занимается авиаперевозками домашних животных. И никогда не привозил мертвых животных. Он не может поверить. Во время перелета из Нью-Йорка Максим вез личных питомцев — трех кошек породы американский колор-пойнт. В "Шереметьево" мужчина получил багаж и был в шоке.

- Переноски, по моим ощущениям, упали с высотыага третьего этажа, а именно такая высота в багажном отделении Боинга, в котором мы прилетели в Москву. Они были разбиты. У одной из кошек глаза были, как у мультяшной белочки прибитой, вторая - сидела, забившись в угол переноски. О судьбе третьей было вообще ничего неизвестно - потом нашли уже в аэропорте в Софии, - рассказывает Максим Чумаченко.

Передать полуживых кошек на лечение кому-то из друзей в Москве Максим не успевал, поэтому взял с собой на рейс в Софию - это сделать позволила авиакомпания, зная о недоразумении с поломанными переносками. Во время перелета одна кошечка умерла, а вторая не вынесла операцию у ветеринара в Софии и тоже умерла. Выжила только третья обмороженная кошка. У выжившей кошки, которая побывала на взлетной полосе (по словам хозяина), обморожены лапы. Они вероятно облезут. Но она уже мяукает и рада, что дома.

- Возместить ущерб авиакомпания готова - речь о стоимости кошек. Каждая около 2000 долларов. Но здесь даже не в деньгах речь, а в том, чтобы найти виноватых, кто допустил, чтобы животных так небезопасно перевозили и довели до гибели, - говорит хозяин кошек.

Кошки, по заключениям ветеринара, погибли от внутреннего кровоизлияния. Такие сильные были удары от падения с высоты.

Владелец кошек хочет, чтобы возбудили уголовное дело за жестокое обращение с животными и виновных за гибель его кошек наказали.

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Путешествие кота Виктора не предвещало никаких казусов, хотя и маршрут домой был длительным — Рига — Москва — Владивосток. На пересадке в «Шереметьево» ему так и сказали: «Виктор, у вас два лишних килограмма». И это еще пушистик — мальчик, а если бы девочка. Разве так можно заявлять? Хозяин Михаил Галин был тоже в недоумении, что делать? Не оставлять же Виктора одного в «Шереметьево», но и вариант «сдать друга в багаж» тоже не рассматривался. Михаил Галин рассказал «Комсомольской правде», какой выход нашел и чем пришлось пожертвовать ради друга (подробности)