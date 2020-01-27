В Москве школьницу госпитализировали после попадания мяча на уроке физкультуры

Все случилось в четверг, 23 января. Из одной из средних школ в районе Якиманка была экстренно госпитализирована в больницу 16-летняя Полина К.* Девочку увезли на карете скорой помощи прямо с урока физкультуры, где она получила травму мозга.

- В Морозовскую детскую городскую клиническую больницу была доставлена несовершеннолетняя Полина К. Старшеклассница получила телесные повреждения прямо на уроке. Диагноз - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Как пояснила девочка, в нее попал мяч на уроке физкультуры, - рассказал KP.RU источник в медицинском учреждении.

В настоящее время полиция проводит проверку. Оперативники выясняют, был ли нанесенный вред здоровью причинен умышленно.

* имя изменено