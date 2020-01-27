2020-01-27T11:54:44+03:00
Происшествия

В Москве школьницу госпитализировали после попадания мяча на уроке физкультуры

Девочка получила травму мозга
Иван РУНЕВ
Поделиться:
Девочку увезли на карете скорой помощи прямо с урока физкультуры, где она получила травму мозга.Девочку увезли на карете скорой помощи прямо с урока физкультуры, где она получила травму мозга.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Все случилось в четверг, 23 января. Из одной из средних школ в районе Якиманка была экстренно госпитализирована в больницу 16-летняя Полина К.* Девочку увезли на карете скорой помощи прямо с урока физкультуры, где она получила травму мозга.

- В Морозовскую детскую городскую клиническую больницу была доставлена несовершеннолетняя Полина К. Старшеклассница получила телесные повреждения прямо на уроке. Диагноз - закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Как пояснила девочка, в нее попал мяч на уроке физкультуры, - рассказал KP.RU источник в медицинском учреждении.

В настоящее время полиция проводит проверку. Оперативники выясняют, был ли нанесенный вред здоровью причинен умышленно.

* имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Из московского метро в 2019 году выдворили более 12 тысяч попрошаек
Начался прием заявок на участие в новом сезоне проекта «Музыка в метро»
Погода в Москве на 27 января 2020 года: температура опустится до -1
Московские электробусы вышли на маршрут № 832 до спортцентра «Крылатское»
В конце следующей недели в Москве закружат метели
Погода в Москве на 25 января 2020 года: мокрый снег и сильный ветер
Подмосковных водителей предупредили о гололеде
Следователи начали поверку по невыплате зарплаты водителю, перекрывшему улицу в центре Москвы
Около 70 новых камер видеофиксации установили на дорогах Москвы
Минувшая ночь в Москве стала самой холодной за всю зиму
В подмосковном Раменском вспыхнули торговые ряды
В Подмосковье в крови восьмимесячного ребенка нашли вещества из спайса
Синоптики пообещали, что зима в Москве задержится
В Подмосковье в 2019 году провели более 5,7 тысяч процедур ЭКО
Юбилейные выставки музеев ВДНХ посетили 140 тысяч человек
В Москве воспитательница элитного детского сада издевалась над воспитанниками
Назван самый популярный ЗАГС в Москве
В Москве белый Ford создал многокилометровую пробку, выехав на трамвайные пути
В «Шереметьево» опровергли сообщения о подозрении на коронавирус у пассажира
Доступ к электронной медицинской карте запросили уже порядка 20 тысяч москвичей
Из-за теплой погоды перелетные птицы могут вернуться с юга раньше времени