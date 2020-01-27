2020-01-27T12:53:28+03:00
Общество

В Москве в ночь с 27 на 28 января выпадет самый сильный за зиму снегопад

Столицу ждёт похолодание в феврале
Ася КУЗНЕЦОВА
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В ближайшие дни в Москве прогнозируют образование снежного покрова, толщина которого составит около 5 сантиметровВ ближайшие дни в Москве прогнозируют образование снежного покрова, толщина которого составит около 5 сантиметровФото: Михаил ФРОЛОВ
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Синоптики сообщают о похолодании с 1 февраля, но уже в последние дни января температура будет держаться около нуля.

Холоднее всего будет ночью во вторник, когда температура опустится до минус 6.

- Большую часть недели погода у нас будет с осадками различной интенсивности, будет преобладать облачная погода. Мы будем находиться в более холодном воздухе. Завтра мы будем находиться в зоне атмосферного фронта, поэтому будет приниматься снег, интенсивность которого набольшая будет в ночные часы, днем он перейдет в стадию небольшого снега. Ночь будет холодная, порядка минус 3 - минус 6 в Москве, днем 0 - минус 2, - сообщила РИА Новости главный специалист московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

В ближайшие дни в Москве также прогнозируют образование снежного покрова, толщина которого составит около 5 сантиметров, однако осадки и температура около нуля градусов помешать ему удержаться.

Позднякова также отметила, что в течение 27 января на погоду в Москве окажет влияние атлантический циклон со своей тёплой стороны, поэтому температура воздуха ночью и днём будет составлять около 0 градусов. К концу недели количество осадков уменьшится, но температура останется прежней, рассказала синоптик.

Ранее сайт kp.ru писал, что в нескольких регионах России объявлен жёлтый уровень погодной опасности из-за циклона, который надвигается на центральную часть страны.

Всего за несколько часов в Калуге, Ярославле и Нижнем Новгороде выпало больше половины месячной нормы осадков, которые частично парализовали движение общественного транспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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