Начата проходка тоннеля на Большой кольцевой линии метро: как строят станции "Текстильщики" и "Печатники"

В Москве продолжают строить Большую кольцевую линию метро, 27 января начата проходка очередного тоннеля между будущими станциями "Текстильщики" и "Печатники". Это уже 12-й работающий проходческий комплекс на БКЛ. Такие масштабы использования техники позволят в течение трех-четырех лет завершить строительство большинства участков Большого кольца. Старт проходке двухпутного тоннеля на восточном участке БКЛ дал мэр города Сергей Собянин.

- Сегодня запускаем 10-метровый щит. В целом, этот участок должен быть построен до конца 2022 года, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

27 января начата проходка очередного тоннеля между будущими станциями "Текстильщики" и "Печатники".Фото: Алиса ТИТКО

- Работы все ведутся по графику. Сегодня запускаем щит по направлению к станции "Печатники", протяженность 1300 метров, планируем завершить проходку в июне-июле этого года. К этому моменту будет завершена платформа станции "Печатники", - рассказал Марс Газизуллин, генеральный директор АО "Мосинжпроект".

Для запуска щита использовались новые технологии - собирали его наверху, а потом опустили в котлован. Головную часть 10-метрового щита весом 870 тонн опустили в монтажно-щитовую камеру в собранном виде с помощью большой портальной системы. Это позволило сократить время работы на 1,5 месяца. Так делали впервые в метростроении в Москве. Новый метод применят и при строительстве других станций.

Завершить строительство восточного участка БКЛ планируется до конца 2022 годаФото: Алиса ТИТКО

Участок от станции "Каширская" до станции "Нижегородская" начали строить в 2017 году. Общая длина составляет 11,4 км с четырьмя станциями: "Кленовый бульвар", "Нагатинский Затон", "Печатники" и "Текстильщики".

В настоящее время на участок запускают "Викторию" - так называется тоннеле-проходческий щит, который уже работал на строительстве участка Некрасовской линии, а до передачи в систему московского метростроя он был задействован для сооружения ж/д тоннеля в Сочи при подготовке к зимней Олимпиаде-2014.

Какой будет станция БКЛ "Текстильщики"

Она расположена между Шоссейной улицей и ж/д путями МЦД-2. Вестибюли станции обеспечат выход на Шоссейную улицу и к остановкам наземного транспорта.

Дизайн станции уже определили - в отделке будут использованы натуральные природные материалы. Полы выложат гранитом светло-серого цвета, стены – мрамором светлых оттенков. Освещение на станции будет комбинированным: закарнизный отраженный свет и встроенные модульные светодиодные светильники.

Участок от станции "Каширская" до станции "Нижегородская" начали строить в 2017 году.Фото: Алиса ТИТКО

Станция "Текстильщики" будет пересадочной на одноименные станции Таганско-Краснопресненской линии метро и МЦД-2 по надземному пешеходному и наземному переходу соответственно. Сейчас прорабатывается возможность строительства подземного пешеходного перехода для пересадки между станциями МЦД-2 и БКЛ.

КОНКРЕТНО

Завершить строительство восточного участка БКЛ от "Каширской" до "Нижегородской" планируется до конца 2022 года. Это позволит:

- улучшить транспортное обслуживание жителей и работающих районов Нагатинский Затон, Печатники, Текстильщики, Нижегородский, Лефортово с населением свыше 450 тысяч человек, сократив их затраты времени на поездки по городу на 10-15 минут;

- снизить нагрузку на центральные участки Замоскворецкой, Люблинско-Дмитровской и Таганско-Краснопресненской линий метро;

- сократить интенсивность движения автотранспорта по прилегающей улично-дорожной сети, что в свою очередь улучшит экологическую ситуацию в указанных районах города.