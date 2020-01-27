Новый формат и таинственная легенда: организаторы «Чартовой Дюжины» рассказали, как изменится главная рок-премия страны в 2020 году

В связи с этим организаторы фестиваля раскрыли поклонникам отечественного рока подробности того, как изменится фестиваль в 2020 году. В оргкомитете уточнили, что приняли решение значительно расширить концертную часть премии, чтобы каждый присутствующий получил мощный музыкальный заряд.

О том, что ждет зрителей 13 февраля в ВТБ Арене, рассказал продюсер премии Андрей Матвеев:

«В этом году премия «Чартова Дюжина» проводится в юбилейный для себя тринадцатый раз. Несмотря на то, что мы организуем премию, на первом месте всегда стоит музыка. В этот раз с музыкальными сетами выступят семь ярких коллективов. А в перерывах ведущие и звездные гости вручат награды победителям, которых выбрали наши слушатели. Приведу интересные факты о лауреатах премии. У нас есть рекордсмен, который за всю историю получил восемь наград – это группа «ДДТ», и семь наград - это Земфира. По шесть побед имеют в своем активе «БИ-2» и ныне несуществующая группа "Король и Шут". А прямо перед Новым годом группы "Ленинград" и "Ночные снайперы" боролись за свою шестую «пластинку», однако вторые выбились вперед».

Хэдлайнером ожидаемого музыкального события станет культовый коллектив «Алиса». Лайн-ап фестиваля составили группы «Пикник», «Чиж & Co» , 25/17, проект «Горшенев», молодые рэп-хулиганы, дуэт ЗАТОЧКА, король рок-нуара, лидер группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов.

Также организаторы поделились свежей информацией о ежегодных специальных номинациях, которых нет в общем списке национального голосования:

«Особенной и самой престижной номинацией уже многие годы является "Легенда". Ее получают люди, которые внесли значительный вклад в развитие нашей музыки и российского искусства в целом. Здесь нельзя победить – лауреата выбирают только организаторы премии. Конечно, мы храним его имя в секрете. Одно можно сказать – это известный советский музыкант и поэт с весьма трагической судьбой, и у нас есть повод вспомнить об этом человеке именно в 2020 году».

Напомним, что в системе голосования премии «ЧАРТОВА ДЮЖИНА - 2020» произошли изменения: победителей в 13-ти номинациях выбирают слушатели «НАШЕго Радио» путём народного голосования, без участия экспертного совета.

Билеты уже в продаже на сайте

Реклама