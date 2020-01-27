Москвичка обвинила бывшего в избиении, но муж оправдался записью с камер видеонаблюдения

Тысячи лайкой и сотни комментариев всего за несколько часов собрал пост в социальной сети, который разметила 38-летняя москвичка Нина Беленитская. История молодой мамы, которая обвинила бывшего мужа в избиении, подкрепленная фото со сломанной рукой, мало кого оставила равнодушным.

Все произошло в Москве во дворе одной из многоэтажек на улице Шаболовской. Точнее: прямо на детской площадке. Суть конфликта банальна: разведенные супруги не поделили четырехлетнего сына.

- У меня легкое сотрясение мозга и перелом правой кисти. Знаю ли я человека, который это сделал? Он был моим мужем, его зовут Никита Сутырин, и у нас растет сын. Прошлой осенью мы развелись. Прошлым летом он без моего ведома увез сына к себе на родину в Екатеринбург и скрывал от меня, когда они вернутся. Мне повезло, я не сошла с ума от горя и придумала, как вернуть ребенка. Я не писала об этом публично, потому что мне было очень стыдно, что моя жизнь превратилась вот в это. После этого эпизода, еще летом, я обратилась в суд и наняла адвоката, который специализируется на делах по домашнему насилию, - рассказала о случившемся Нина.

В комментариях сотни сочувствующих желают "беззащитной, слабой" Нине скорейшего выздоровления, а вот бывшему мужу "амбалу, тирану" напротив: "гореть в аду" и прочее из этой серии... Но спустя всего несколько часов бывший супруг все в той же социальной сети нашел, что ответить Нине. Мужчина опубликовал видео, сделанное камерой видеонаблюдения. На нем запечатлен тот самый конфликт, после которого Нина заявила об избиении.

На кадрах Никиты Сутырин, качает трехлетнего сына на качелях. К ним подходит Нина, но не одна. Вместе с ней родная сестра и ее муж. Выходит, она не такая уж и беззащитная. Пока мальчик сидит на качелях, взрослые о чем-то разговаривают (звука на видео нет). А дальше Нина пытается взять сына на руки. Никита пытается это остановить и хватает ее двумя руками за талию. В этот момент сзади Никиту начинает душить зять экс-супруги. Мужчина валит Никиту на землю и вместе с ним падает и Нина, которую он продолжает держать руками за талию. Все трое встают с земли: конфликт исчерпан. В этот момент перепуганный ребенок спрыгивает с качелей и бежит к родным. Что уже он там разобрал в конфликте мамы и папы, но малыш почему-то подбежал именно к маме и, сжав кулачки, толкнул женщину.

Мы пересмотрели видео несколько раз, и так и не нашли удара в голову, о котором Нина написала своем посте и заявлении в полицию.

Сам Никита, тоже уверят: бывшую жену не бил. По словам мужчины, в тот день он просто решил погулять с сыном, но бывшая жена уже давно ограничивает его общение с ребенком. Женщина вместе с родственниками приехала, чтобы забрать мальчика.

- Почти год моя жена препятствует общению с ребенком. Перерывы в моих встречах с сыном – по полтора-два месяца, максимум составил 69 дней. Отчаявшись договориться, я позвонил в органы опеки: "Вы - такой же родитель, как и мать, имеете полное право взять ребенка из детского сада, просто предупредите ее." Так, вечером 24 января я смог наконец поздравить сына с Новым годом и подарить подарки. Утром на следующий день она появилась во дворе моего дома с родственниками. Она требовала отдать сына, говорила про фотосессию, на которую они пойдут в субботу. Я ответил, что не против и попросил разрешение, взять сына в воскресенье. Но она не слушала и стала силой забирать малыша. Я просто попытался ее остановить. Если бы не камеры видеонаблюдения, я не знаю как бы доказывал свою правоту. Их трое, я один, - возмутился Никита.

О переломе руки мужчина узнал из социальных сетей. При этом в подлинность справки из травмпункта он не верит.

- После инцидента все мы впятером провели вместе около двух часов. Все это время Нина держала сына на руках (около 20 кг). На боль в руке она не жаловалась. Заявление в полицию она писала правой рукой. Это потом я узнал, что с первых минут они с сестрой «шили» мне удары кулаком в голову. В отделение полиции мы договорились, что в травмпункт едем вместе,чтобы сообща зафиксировать «побои» во избежание дальнейших кривотолков. Однако стоило мне отвернуться, Нина затолкала в автокресло ребенка, все трое впрыгнули в машину и поспешно скрылись в неизвестном направлении, - рассказал "Комсомолке" Никита

Сейчас в конфликте бывших супругов разбирается полиция. Запись камер видеонаблюдения следователи уже изучили. Но с выводами не спешат: на проверку есть 30 дней.

МНЕНИЕ ПСИХОЛОГА

"Жертва тут одна - ребенок".

- Развод - это всегда стресс для ребенка. И задача родителей - свести его к минимуму. И тут самое главное не ограничивать общения ни с одним из родителей. Ребенок должен чувствовать, что у него есть мама и папа, пусть теперь они и не живут под одной крышей, - прокомментировал психолог Ольга Нестерова. - Когда родители не могут договориться мирно, заложниками их конфликта становятся дети. Зачастую один из супругов использует ребенка для манипуляции другим. Чаще всего, причина такого поведения обида, которая и стала причиной для расторжения брака. В таких ситуациях бывшим супругам сложно наладить хотя бы какай-то минимальный диалог. Когда не получается самим, то стоит пойти к семейному психологу. На приемах бывшие супруги - не редкость. И зачастую после терапии удается не только наладить диалог, но и восстановить семьи.