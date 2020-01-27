2020-01-27T19:20:21+03:00
Общество

Аномально теплая зима: Февраль-2020 в Москве будет похож на март

Синоптики уверены, что в феврале зима не найдет сил отыграться за бесснежный декабрь и оттепельный январь
Юлия СМИРНОВА
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Синоптики предрекают теплый февраль в столичном регионе.Синоптики предрекают теплый февраль в столичном регионе.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Зимы в Москве не будет, можно смело ждать весны. Стопроцентной гарантии на этот счет, конечно, нет. Но прогнозы синоптиков на февраль-2020 говорят о том, что шубы нам уже не понадобятся.

У февраля не хватит сил на лютую стужу и метели, не отыграется он за бесснежные и оттепельные декабрь и январь. Будет таким же, как и они. Хлипким, мягким, аномально теплым. На 2 – 4 градуса теплее, чем положено по климатическим нормам, уточняют синоптики центра “Фобос”. То есть днем можно рассчитывать на 0...-2 градуса, по ночам на -7...-9. В среднем, конечно.

По прогнозам “Фобоса”, февраль в столице начнется с небольшого похолодания. Потом вернутся оттепели, погода станет такой, как обычно в конце марта. В середине месяца картина за окном будет более-менее зимней, хотя тоже теплее нормы. А завершится календарная зима мощным и окончательным потеплением. Растает все, что не успело растаять раньше.

Февраль немного подморозит лишь в первые дни, а затем температура вернется к типичным для этой зимы "плюсам". Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Февраль немного подморозит лишь в первые дни, а затем температура вернется к типичным для этой зимы "плюсам".Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Гидрометцентр России в субботу, 1 февраля, обещает пасмурную и снежную погоду. Ночью -7, днем +1. А уже 2 февраля потепление до +4. В первой пятидневке февраля в Москве будет аж на 8 градусов теплее климатических норм. А средняя температура месяца – в рамакх обычного или чуть выше.

Так что по сути специалисты Гидрометцентра и “Фобоса” солидарны: февраль холодным точно не будет.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Январь-2020 в Москве уже совершенно точно станет рекордсменом – самым теплым январем за всю историю метеонаблюдений (а ведутся они в столице уже 140 лет). Средняя температура первого месяца зимы на 9,3 градуса зашкаливает за климатическую норму. Мало того – она на 3 – 4 градуса выше обычной мартовской! А средняя температура с начала зимы на 8 градусов перещеголяла привычные цифры.

ПРЯМО СЕЙЧАС

Самый сильный снегопад зимы (только не смейтесь)

В понедельник, 27 января, в Москве сияло солнце – почти весеннее по настроению, хотя температура была минусовой. Это подарок антициклона с Баренцева моря. Но уже вечером в понедельник до столицы и Подмосковья доберется снежный атмосферный фронт атлантического циклона, идет он со стороны Карелии и Финского залива, предупреждают в Московском метеобюро. Так что мести начнет в западных и северо-западных районах Московской области. А в ночь на 28 января ожидается самый сильный снегопад зимы. Нападает 2 – 5 сантиметров снежинок, во вторник сугробы вырастут еще на 1 – 2 см.

ИСТОЧНИК KP.RU

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