2020-01-28T13:13:15+03:00
Происшествия

Состояния аффекта не было: следователи передали в суд громкое дело об убийстве красавицы-стюардессы в Москве

Никита Демин признал вину и заявил, что во всем виновата ревность
Анастасия ВАРДАНЯН
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Свою вину задержанный возлюбленный девушки Никита Демин полностью признал.Свою вину задержанный возлюбленный девушки Никита Демин полностью признал.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Спустя семь месяцев после наделавшего немало шума убийства 23-летней стюардессы Альбины Мухаметзяновой уголовное дело было передано в суд. Свою вину задержанный спустя несколько суток 26-летней возлюбленный девушки Никита Демин полностью признал. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

- Мотивом совершения преступления стала ревность, - сообщила "Комсомолке" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

В свое оправдание Никита заявил, что не смог сдержаться после прочтения переписки Альбины с другим мужчиной. Адвокаты москвича настаивали на том, что убийство было совершено в состоянии аффекта. Однако эксперты пришли к выводу, что Никита задушил возлюбленную будучи в здравом уме. Об этом говорит и его попытка скрыть следы преступления. Напомним, все произошло в отеле на территории Новой Москвы. Так вот сразу после убийства молодой человек покинул гостинцу, при этом он заплатил за номер на сутки вперед.

В тюрьму ему настолько не хотелось, что при задержании он набросился на полицейских с ножом. Тем даже табельное оружие пришлось применить: стреляли в воздух.

Альбина подрабатывала там танцовщицей. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Альбина подрабатывала там танцовщицей.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Позже в СИЗО Никита раскаялся и даже попросил прощения у родителей Альбины. А еще заявил, что жалеет о связи с девушкой. Напомним, они познакомились за полгода до убийства в одном из стриптиз-клубов Москвы. Альбина подрабатывала там танцовщицей. По некоторым данным за встречи с мужчинами она получала деньги. Никита об этом хорошо знал, но как сам говорит: "влюбился". Позже Альбина устроилась на работу стюардессой. По словам друзей, молодые люди часто ссорились и почти всегда причиной была ревность Никиты.

Напомним тело 23-летней стюардессы нашли в отеле в Новой Москве 10 июля 2019 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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