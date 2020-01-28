2020-01-28T15:25:31+03:00
Общество

Завершена реставрация особняка Московской межевой канцелярии в Хохловском переулке

Инвестор вернул облик зданию, а теперь разместит там офис недвижимости
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел отреставрированный особняк Московской межевой канцелярии в Хохловском переулкеМэр Москвы Сергей Собянин осмотрел отреставрированный особняк Московской межевой канцелярии в Хохловском переулкеФото: Алиса ТИТКО
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Московская межевая канцелярия отреставрирована по программе "1 рубль за квадратный метр". Теперь в особняке в Хохловском переулке будет располагаться офис столичной компании недвижимости. Каким стал главный дом городской дворянской усадьбы 28 января осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Москва чуть не потеряла это здание в 2014 году во время пожара. Здание и без того ветхое, оказалось в аварийном состоянии. Благодаря инвестору мы спасли его. А к нему имели отношение Долгоруковы, Шереметьевы. Действительно уникальный памятник, палаты XVII века, которые были заново открыты для города и горожан, - сказал Сергей Собянин.

Теперь в особняке в Хохловском переулке будет располагаться офис столичной компании недвижимости. Фото: Алиса ТИТКО

Теперь в особняке в Хохловском переулке будет располагаться офис столичной компании недвижимости.Фото: Алиса ТИТКО

- Здание многослойное. И мы понимали, что в стенах XIX века находятся объекты XVII века. В процессе реставрации мы смогли найти уникальные элементы декора, - рассказала главный архитектор проекта Татьяна Борисова.

Московская межевая канцелярия была создана по указу императрицы Екатерины II. Чертежники и землемеры сначала работали на Тверской улице, потом в Кремле, а оттуда переехали в Хохловский переулок. Со временем здание обветшало, но было признано объектом культурного наследия регионального значения. Так как трехэтажный особняк XVIII–XIX веков, то перед инвестором стояли обязательства по восстановлению исторического облика дома.

Фасад здания сохранили в первоначальном виде. Он выполнен в стиле эклектики, для которого характерно смешение разных направлений — от классицизма до барокко. Сохранены оконные проемы с вытянутыми профильными наличниками, которые декорированы прямоугольными сандриками.

Московская межевая канцелярия отреставрирована по программе "1 рубль за квадратный метр". Фото: Алиса ТИТКО

Московская межевая канцелярия отреставрирована по программе "1 рубль за квадратный метр".Фото: Алиса ТИТКО

- Было выполнено фрагментарное воссоздание межэтажного карниза, окон и пилястр XVII века на фасаде. А также воссоздан утраченный балкон на 3-м этаже. В помещении были выполнены фрагментарные раскрытия элементов XVII века – печура, следы срубленных сводов и распалубок, - рассказала главный архитектор.

Из истории усадьбы

История главного дома дворянской усадьбы уходит своими корнями в XVII век. Предположительно тогда были возведены древние палаты, принадлежавшие князьям Лопухиным. В XVIII веке на месте палат появилась усадьба с жилым домом, с 1738 по 1742 год ею владела княгиня Мария Долгорукова, а с 1753 года им владел один из графов Шереметевых, обустроивший в части дома церковь Воздвижения Животворящего Креста Господня.

О программе "1 рубль за квадратный метр"

Она действует в Москве с 2013 года. Цель — привлечь инвесторов к реставрации памятников архитектуры. Здания выставляются на открытые торги. Победители должны за пять лет вернуть им исторический облик. Только после этого начинает действовать льготная ставка - 1 рубль за квадратный метр. Срок аренды — 49 лет.

Всего в рамках программы передано в аренду 27 аварийных памятников архитектуры. К настоящему времени завершена комплексная реставрация 19 зданий, включая усадьбу Сытина, городскую усадьба купца Гусева.

- В 2020 году планируется завершить реставрацию жилого дома Наумовых-Волконских на улице Пречистенка (1833 год) и городской усадьбы в Гороховском переулке (начало XIX века), - уточнили в мэрии Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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