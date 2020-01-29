В Москве пройдут "Дни Баварии" и запуск в метро поезда к 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена

Совместное заявление о сотрудничестве 29 января подписали мэр Москвы Сергей Собянин и премьер-министр федеральной земли Бавария (Германия) Маркус Зедер, который прибыл в столицу с официальным визитом. Согласно документу основными направлениями сотрудничества Москвы с Баварией станут обмен опытом и реализация совместных проектов в таких сферах, как экономика, наука, культура, строительство, образование.

- Москву и Баварию связывают многолетние партнерские и дружеские отношения. Сотрудничаем по разным направлениям: экономика, промышленность, транспорт, образование, медицина, культура. Москвичи знают поезда "Ласточки", которые производит Siemens совместно с российскими предприятиями. На дорогах Москвы много машин, которые производятся в Баварии, в больницах много немецкого оборудования, - сказал Сергей Собянин.

Прибывший в столицу премьер министр земли Баварии был удивлен тем, как изменилась Москва, что здесь проводят много фестивалей и в городе чувствуется праздничное настроение.

- Мы хотим работать с Москвой не только по традиционным направлениям, но и в сфере новых технологий. Мы благодарны за сотрудничество, хотим организовать "Дни Москвы" в Баварии и соответственно "Дни Баварии" в Москве, - сказал Маркус Зедер, премьер министр земли Бавария.

Маркус Зедер также отметил, что хотел бы содействовать обмену научных достижений , в том числе установить сотрудничества с московскими университетами. Речь шла и о решении экологических проблем.

В целом, Германия является ключевым торгово-экономическим партнером Москвы, занимая 2-е место по объему внешнеторгового оборота. В Москве работают свыше 500 предприятий с немецким капиталом. За последний годы на 5% вырос интерес к Москве у туристов из Германии.

Конкретно

Сотрудничество Москвы с Баварией принесет:

- стороны планируют сохранить практику проведения взаимных Дней экономики;

- участвовать в выставках, семинарах и симпозиумах, проводимых в Москве и Баварии ("ЭкспоРеал", "Бевиале Москва" и другие);

- баварские школьники планируют принять участие в Олимпиаде мегаполисов, которая проводится в Москве ежегодно начиная с 2016 года.

Кстати

Мероприятия, которые уже запланированы в рамках Года Германии в России (с августа 2020 года по июль 2021 года):

- представители музыкального училища баварского города Вюрцбург планируют принять участие в Конгрессе по музыкальному анализу, который организует Московская государственная консерватория им. П.И. Чайковского;

- группу московской молодежи пригласят принять участие в тематической смене летнего лагеря "Прояснение судьбы русских военнопленных – поступки, восприятие, культура памяти", организованного Музеем памяти концлагеря Флоссербюрг;

- фестиваль Германии в парке "Сокольниках" (29-30 августа 2020 года);

- запуск тематического вагона (поезда) по Кольцевой линии метро, посвященного 250-летию со дня рождения Людвига ван Бетховена. В нем будут звучать отрывки из произведений великого немецкого композитора (с 29 августа по 29 сентября 2020 года);

- германо-российские художественные выставки в Государственном историческом музее и Третьяковской галерее (осень 2020 года).