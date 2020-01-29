2020-01-29T15:24:28+03:00
Умные вещи

ВКонтакте заблокировала более 7 миллионов единиц опасного для детей контента за 2019 год

ВКонтакте оперативно блокирует контент, связанный с детской эксплуатацией
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Команда ВКонтакте рассказала в «Центре безопасности», что за 2019 год на платформе было удалено более 7 миллионов единиц опасного для детей контента.Команда ВКонтакте рассказала в «Центре безопасности», что за 2019 год на платформе было удалено более 7 миллионов единиц опасного для детей контента.
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Команда ВКонтакте рассказала в «Центре безопасности», что за 2019 год на платформе было удалено более 7 миллионов единиц опасного для детей контента. Раздел с информацией доступен по ссылке. Из него пользователи могут узнать, что делать, если они сами или их дети столкнулись с угрозами, пропагандой насилия и другой вредоносной информацией.

Иван Корнеев, руководитель команды модерации ВКонтакте:

«На первый взгляд это число — 7 миллионов — может показаться большим. Но в масштабе ВКонтакте это совсем немного: за год наши пользователи создают миллиарды единиц контента. Чтобы автоматически обрабатывать весь объём, мы используем нейронные сети — большинство опасных материалов удаляются ещё до того, как их кто-то увидит. При этом на сомнительные публикации всегда можно пожаловаться вручную. Обычно такие жалобы мы обрабатываем за несколько минут, а зачастую даже быстрее».

Представители ВКонтакте сообщили, что в течение 2019 года было удалено более 6,7 миллиона единиц контента, связанного с поощрением самоубийств или нанесения увечий (в том числе текстовые публикации, видео, фото и аудиозаписи). Заблокированы свыше 300 тысяч профилей и 2 тысяч сообществ, где распространялись такие материалы.

Также за 2019 год было удалено больше 290 тысяч единиц контента, который пропагандирует насилие в школах. Свыше 6 тысяч профилей и более 300 сообществ с информацией об этом заблокированы.

Кроме того, ВКонтакте оперативно блокирует контент, связанный с детской эксплуатацией. В том числе детскую порнографию и информацию, которая поощряет торговлю детьми или проституцию. За весь прошедший год устранено больше 545 тысяч единиц контента, а также заблокировано 17 тысяч профилей и 3 тысячи сообществ, в которых публиковались такие материалы.

Сегодня VK упростила отправку жалоб на сообщества с подозрительным контентом. Раньше для этого нужно было пожаловаться на отдельные публикации или написать в Поддержку. Теперь можно одной кнопкой обратить внимание модераторов сразу на всё сообщество. Также кнопка «Пожаловаться» есть у профилей, записей, комментариев, фотографий, видео, историй, трансляций.

Проведённые ранее исследования (СПбГУ, ВЦИОМ, Центр социального проектирования «Платформа») показывают, что у интернета нет существенного влияния на детские самоубийства или происшествия в школах, а избежать таких трагедий помогают психологическая работа со школьниками и здоровые отношения в семье.

В «Центре безопасности» от ВКонтакте пользователи могут быстро найти контакты экстренных служб и линий психологической помощи в трудный период. Также там собраны советы от психологов о том, что делать, если друг, подруга, родственник или знакомый человек делится суицидальными мыслями и нуждается в помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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