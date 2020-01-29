2020-01-29T20:13:01+03:00
Общество

"Избили палкой так, что одна лапа атрофировалась": пес-инвалид ищет дом

Лапика чудом спасли случайные прохожие и теперь ветеринары пытаются пристроить его в добрые руки
Анастасия ВАРДАНЯН
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Лапику после избиения пришлось заново учиться ходитьЛапику после избиения пришлось заново учиться ходить
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Почти год в ветеринарной клинике живет пес с "говорящей" кличкой Лапик. Обычный дворняга - инвалид передвигается на трех лапах. Четвертая атрофирована, но пес опирается на нее во время ходьбы. Ветеринары и этому рады: "хорошо что вообще жив остался".

В клинику "Бимка" щенка принесли молодая женщина с ребенком. Избитого до полусмерти бедолагу они нашли у здания администрации в Пушкинском районе Подмосковья. Малыш не мог подняться и жалобно скулили, а вокруг него в панике бегала мама и пятеро здоровых щенков.

- Какой-то нелюдь жестоко избил щенка. Травмы были очень серьезными. К сожалению, несмотря на все наши усилия, одну из лап спасти не удалось, - рассказала "Комсомолке" кандидат ветеринарных наук, Мария Медведева. - Остальных щенков из этого выводка и их маму живодеры отравили. До сих пор неизвестно, кто это сделал.

Пес-инвалид ищет дом.

Лапику же пришлось заново учиться ходить. А еще доверять людям. даже спустя год после избиения он немного пуглив. В отличии от других животных ему нужно больше времени, чтобы привыкнуть к незнакомым людям.

- При этом у него добрый и игривый характер. Он станет отличным питомцем и мы надеемся, что и для него найдутся добрые руки, - рассказала Мария Медведева.

ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Если вы готовы приютить Лапика, то позвоните по телефону ветеринарной клиники: 89258021362

ИСТОЧНИК KP.RU

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