Лед на прудах в Москве тает, но рыбаки сидят возле лунок до последнего

Такое ощущение, что во всех этих городских прудиках ловится не костлявые окуньки длиной с указательный палец, а исключительно золотые рыбки, способные выполнить любое желание. Иначе как объяснить это ежегодное упорство со стороны любителей-рыболовов, ступающих на тонкий лед?

Идешь по Головинскому парку, а там в водоеме уже и лед почти весь растаял. Можно сидеть на берегу и ловить в полынье обычной удочкой. Но нет. Столичные рыбаки не ищут легких путей.

Лев Иванович (на фото) говорит, что уже проваливался — и ничего.Фото: Павел КЛОКОВ

ПРОВАЛИВАЛИСЬ, НО ВЫБИРАЛИСЬ

Я стою на берегу Большого Головинского пруда и смотрю, как местные мальчишки кормят разжиревших крякв. Птицы плавают в открытой воде. Резвятся. Для них эта теплая зима как заграничный курорт. Еще бы солнышка побольше. И хоть загорай ложись.

Зная заранее, что меня этот лед не выдержит, я прячу телефон и документы в пакет и, прочно перетянув ему горло, водружаю в рюкзак. Потом смотрю на беспечных людей и мысленно прощаюсь с ними. Прошу никого не винить в том, что сейчас случится.

А вот и скромный улов.Фото: Павел КЛОКОВ

Шаг. Второй. Третий. Поход нормальный…

Из свежей брошенной лунки от моего веса, как из вулкана, извергается водичка. До уток остается метров пятнадцать. А до ближайшего рыбака десять.

Он моего волнения, признаться, не понял. Да по этому льду, говорит, можно прыгать. Зовут Лев Иваныч. 1940 года рождения. Живет рядышком - в Головинском районе. Служил в десантуре.

Не хватает волка с его несчастным хвостом.Фото: Павел КЛОКОВ

- И под лед, - говорит, - уже проваливался. И сын мой тоже. И что теперь? Не ходить на рыбалку?

Я пожал плечами и ватными ногами посеменил к берегу.

- Вы лучше напишите, что рыба клевать почти перестала, - орал мне вслед суровый дедок. - Даже на ужин не наловил.

«Ну вот же, — говорит Лев Иванович. — Нормальная толщина!»Фото: Павел КЛОКОВ

Выбравшись на сушу, мне очень хотелось прильнуть к ней и кричать от счастья одно только слово:

- Земля!

ПОД БОКОМ У СПАСАТЕЛЕЙ

Удивительно, но в двух километрах от этого парка на Большом Садовом пруду лед действительно крепкий (Большая Академическая улица). В первом месте я намерил не больше пяти сантиметров, а вот во втором уже двенадцать. Да и рыбаков гораздо больше. Один из них, Александр Морозов, работающий диспетчером на МЦК (Московское центральное кольцо, - прим. авт), объяснил мне, что перед каждым выходом он и его товарищи пользуются пешней (специальный лом для создания прорубей, - прим. авт). Если после двух ударов лед не пробивается, можно спокойно на него ступать. Если же пробивается после первого удара, все. Рыбку лучше купить в магазине.

Малый Головинский пруд тоже тает на глазах.Фото: Павел КЛОКОВ

- Да и здесь на берегу станция МЧС, - добавил Александр. - Видите, знаки «выход на лед запрещен» обернуты в черные пакеты? Это означает, что пока все безопасно. Как только эти знаки распакуют, значит, пора сворачиваться. Лично я не сторонник опасной рыбалки. Да и нам тут не дадут засидеться. Спасатели весной просят покинуть водоем. А если откажешься, вызывают полицию.

Ловит Морозов на мотыля (красные личинки комаров, стоят 20 рублей за 10 граммов). Клюет на Большом Садовом все больше окунь и ерш. За полдня килограммчик надергал.

Местные жители все чаще предпочитают переходить водоем по мостику. Тем более, в такую теплынь.Фото: Павел КЛОКОВ

ОФИЦИАЛЬНО

ПОКА БЕЗ ПРОИСШЕСТВИЙ

- Для того, чтобы не случилось беды, наши сотрудники вместе с органами исполнительной власти проводят массу мероприятий, направленных на профилактику гибели на водных объектах столицы, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Главного управления МЧС России по городу Москве. - Рыбакам раздаются памятки с правилами безопасного поведения на водоемах. Ведется непрерывный мониторинг толщины и состояния льда. На уличных экранах транслируются до 30 роликов в сутки на тему безопасного и зимнего отдыха. Кроме этого, организовано 12 общественных и ведомственных спасательных постов и 73 маршрута берегового патрулирования.

- Какие именно рекомендации в этих памятках, которые раздаются рыбакам?

- Во время зимней ловли, например, нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади льда и собираться большими группами. Каждому нужно иметь с собой индивидуальные средства для спасения. Это шнур длиной 15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 300 граммов, а на другом петля для надевания на руку. И багор для самостоятельного спасания из полыньи.

- Где в Москве самые рыбные места?

- Вообще официально в столице определили 125 мест для зимнего отдыха, из них 18 для рыбной ловли. Это - Ангарские пруды, Головинские, Большой Садовый, парк «Дружба», Химкинское водохранилище (несколько точек), Нижний Царицынский пруд, Люблинские пруды (Верхний и Нижний), зона отдыха «Битца», пруд №4 на территории парка «Узкое» Российской академии наук, Черневский пруд на реке Цыганке, Гребной канал на западе Москвы, Мещерский пруд, озеро «Бездонное», река-Москва (Строгинское шоссе и улица Исаковского) и зона отдыха «Заречье» на реке Десна.

Александр Морозов и очередная рыбка, пойманная на Большом Садовом пруду.Фото: Павел КЛОКОВ

- В этом году уже кто-нибудь провалился?

- Пока происшествий не зарегистрировано (никто не провалился и не погиб).

- Получается, можно гулять по прудам и озерам, ничего не боясь?

- Нет. С учетом аномально теплой погоды на сегодняшний день лед повсеместно опасен для таких прогулок. Его структура в такую погоду может измениться за один день. И лучше не рисковать.

ВАЖНО

Безопасным для пешего перехода является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее 7 см.

КУДА ЗВОНИТЬ

Если вы стали свидетелем какого-либо происшествия на водном объекте, набирайте 112 или 101 (служба спасения). Телефон старшего инспектора дежурной части Управления экстренного реагирования ЦУКС Главного управления МЧС России по Москве - 8 (495)-637-22-22. Кроме этого, контакты указаны на береговых щитах и знаках безопасности.