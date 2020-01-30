"Маски кончились, масок больше нет!": испуганные коронавирусом москвичи смели в аптеках годовые запасы

Фармацевты признаются, в последние две недели в Москве самый ходовой товар: защитные маски. Их скупают упаковками и сами же покупатели не скрывают причины: боятся коронавируса. В аптеках и правда ажиотаж нешуточный. На Кутузовским проспекте аптеки на каждом шагу и везде одна и та же картина: народ требует маски и еще лекарства от заморской заразы.

- Мне упаковочку масок и что-нибудь от крановируса?

- От чего, простите, - переспросила фармацевт.

- От этой китайской угрозы, будь она не ладна, - вспылила покупательница , приятная дама бальзаковского возраста в шубке и изящной шляпке.

- Не крановирус, а коронавирус. Но от него лекарств нет, не изобрели еще. Но все берут обычные противовирусные : кагоцел, ингавирин ... Будете брать?

- Я все возьму , конечно. Дайте по три пачки!

Расплатившись женщина прямо в аптеке распечатала упаковку с масками и, наплевав на изящность образа, тут же ловко нацепила ее на нос.

Я тоже поддалась панике и купила защитные маски, а мало ли что. Москва от Китая хоть и далеко, но туристов из поднебесной у нас, где только не встретишь. Да и с такими запасливыми дамочками в шляпках: на всех может и не хватить.

И правда, в соседней аптеке масок не оказалось.

- Уже неделю ждем поставку. Все смели! Обещают привести, приходите завтра, а лучше послезавтра! - обнадежила меня фармацевт.

Захожу еще в одну аптеку.

- Маски еще есть, но у нас лимит: не больше 10 штук в одни руки, - заявил фармацевт Михаил.

- Это кто же такое придумал?

- Руководство. У нас даже объявление первые дни весело, а потом мы его убрали из-за фотогарфов, которые нам покоя не давали. До этого ограничения за сутки у нас уходил стандартный месячный запас масок - это примерно 100 000 штук. Дошло до того, что люди брали по 10-20 упаковок.

- Зачем им столько?

- Приходили мамочки из школ и затаривались на целые классы. Но это еще можно понять. А остальные, как мне кажется - спекулянты. Ждут, когда у нас первый случай зафиксируют и маски вырастут в цене. А что ? Будут их на Авито продавать по 200 рублей за штуку, например. И ведь будут брать, если в аптеках совсем кончатся...

Не на Авито, но на других сайтах с медицинскими товарами сейчас заказать маски можно безо всяких проблем. Цены, в разы дешевле чем аптеках: упаковка из 100 штук за 60 рублей. Этих денег в аптеке, и то если повезет найти, едва на пять масок хватит. "Надо брать": подумала я и уже начал оформлять онлайн заказ. И тут дай, думаю, почитаю, что за маски такие дешевые. И чуть со стула не упала: "страна производитель- Китай" (!).

Всего в нашем эксперименте по поиску масок приняли участие 20 аптек. В 18 масок не оказалось. Купить без особых проблем можно только навороченные анатомические маски и респираторы: цены на них от 150 до 2000 рублей за штуку. А вот в противовирусных препаратах дефицита нет, ну или пока нет.

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