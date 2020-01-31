2020-01-31T19:00:42+03:00
Общество

Чем кооператив лучше ипотеки при приобретении квартиры молодыми людьми

Социальный предприниматель, доктор экономических наук - о перспективах решения квартирного вопроса молодежью
Роман ВАСИЛЕНКОПредседатель правления кооператива «Бест Вей»
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Ксении 24 года, она юрист, живет в Татарстане, историю покупки квартиры она рассказала в одной из наших групп в сети «Вконтакте». В силу жизненных обстоятельств решение квартирного вопроса она начала искать еще когда ей был 21.

Пыталась получить ипотечный кредит. Первый банк отказал - возраст слишком юный, официальный доход – слишком маленький, стаж работы – слишком незначительный. Она решила попытать счастье в другом банке – но результат один и тот же: отказ. Не хватало либо стажа, либо официального дохода. Банкиры также требовали поручителя.

Ксения продолжала обивать пороги банков, при этом стремясь привести свои данные в соответствия с банковскими требованиями. Уверенная, что ей в конце концов дадут кредит, она даже внесла аванс за квартиру, которую собиралась покупать в ипотеку.

Мама Ксении не была так уверена, как дочь. Она узнала о жилищном кооперативе почти случайно – и долго уговаривала Ксению воспользоваться возможностью приобретения квартиры через кооператив. Ксения вспоминает, что настроена была весьма критически: потребовала все документы для изучения – даже налоговую отчетность. Несколько дней читала и сопоставляла с законодательством.

После этого забрала аванс и перевела в кооператив в качестве части первоначального взноса, оформила членство в кооперативе. Кстати, дом, в котором она собиралась покупать квартиру в ипотеку, еще долго не был достроен.

Из всех родственников решение Ксении вступить в кооператив поддержала только мама. Многие отговаривали. Недавно всех, кто отговаривал, Ксения пригласила на новоселье.

Как только первоначальный паевой взнос накоплен, пайщик кооператива становится в очередь на покупку квартиры. Сколько месяцев проходит от вступления в кооператив до новоселья?

Обратимся к опыту Ксении. Год она состояла в одной из накопительной программ по аккумулированию первоначального взноса (35% от стоимости квартиры). Пять месяцев стояла в очереди подбора и приобретения объекта недвижимости, из них три месяца подбирала квартиру на вторичном рынкке (кооператив работает только с готовыми квартирами): многие ей по разным причинам не подходили.

Две недели заняло оформление сделки покупки квартиры после чего квартира была передана Ксении в безвозмездное пользование.

Итак, за год и пять месяцев Ксения получила желаемую квартиру – которую до этого она не могла получить более трех лет.

Помимо скорости получения преимущество кооператива -- стоимость приобретения. Стоимость квартиры -- 4 млн 800 тыс. руб. Кооперативные средства предоставляются на беспроцентной основе. Плюс выплата взносов в фонд развития – за счет них общая переплата за 10 лет составит около 450 тыс. рублей. Если Ксения решит выплатить полностью паевой взнос за квартиру раньше, она переплатит меньше. Ипотечная квартира, учитывая банковский процент и страховку, обошлась бы ей существенно дороже.

Это только одна счастливая история приобретения собственной квартиры совсем молодым человеком – пока еще без статуса в обществе и высокой зарплаты. Но история типичная – я могу рассказать десятки таких же. Счастливых историй больше, чем несчастливых – потому что кооператив дает шанс буквально каждому. Для вступления в кооператив не нужны справка о доходах и выписка из трудовой книжки, также нет необходимости проходить какие-либо проверки.

Почему? Потому что кооператив не рискует – он сам становится собственником квартиры до момента полной выплаты пая кооперативу. Если пайщик не в состоянии платить, он выходит из кооператива. При этом ему возвращается все внесенные им паевые средства. Банк же лишает неплательщика и квартиры, и не возвращает деньги, внесенные в уплату кредита.

Членство в кооперативе возможно с 16 лет. То есть школьник с помощью родителей или самостоятельно – сейчас тинейджеры рано начинают зарабатывать, может откладывать небольшие суммы на накопительном счете кооператива. И курсу ко второму-третьему стать обладателем своей квартиры.

Потенциал кооперативов в решении квартирной проблемы молодежи огромен – о чем свидетельствует опыт Германии. Там в послевоенные годы активно развивалось кооперативное движение – именно оно, а не ипотека, дало возможность обеспечить жильем сотни тысяч лишившихся доходов немцев. И сейчас влияние кооперативов на рынке недвижимости ФРГ очень велико. В СССР кооперативы также были широко распространены – это был самый демократичный способ приобретения квартиры.

В пореформенной России длительное время акцент делался на ипотеке – что при монополизированности банковского сектора, высоком уровне требований к заемщикам и высокой стоимости кредита делает квартиры недоступными для таких как Ксения и многих ее сверстников. Шанс решить квартирную проблему для них появился только благодаря возрождению кооперативов в нашей стране.

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