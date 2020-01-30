Мама 10-летней девочки, для которой стюардесса вызвала полицию: Ребенок боится лететь без меня

Москвичка Мария Воелкина летела домой из Сочи и попала в неприятную ситуацию в самолете "Уральских авиалиний" - стюардесса "поймала злостного правонарушителя" в лице ее 10-летней дочки. Как рассказала женщина в соцсетях, девочка всего лишь хотела быть рядом с мамой, как та ей обещала перед вылетом.

- Мы прекрасно провели выходные на Красной Поляне. Нас много было: я с мужем, дочь, 10-месячный сын и мама мужа. Регистрировались мы, соответственно, чтобы сидеть рядом. На стойке нам сообщают, что у нас проблема - билет сына отменен по техническим причинам (какой-то сбой), и у нас есть 10 минут, чтобы ее решить, иначе на рейс он и один из родителей не попадают, - рассказала в соцсетях Мария Воелкина.

Оказалось, что проблема не у Воелкиных, а у авиакомпании. В итоге, посадочные места были изменены, и муж с 10-месячным ребенком оказался в бизнес-классе, а все остальные члены семьи на прежних местах в хвосте самолета. Марии Воелкиной пришлось буквально разрываться - в бизнес-классе маленький сын, а в хвосте самолета - дочка, которая боится летать. Женщина пересела в пустой бизнес-класс, где была она и еще одна девушка. Через какое-то время пришла стюардесса и сказала, что в хвосте самолета дочь сильно плачет. Мария объяснила, что дочь боится без нее летать. Соседние кресла в бизнес-классе были пустые, Мария спросила, может ли дочь прийти сюда. Стюардесса сказала, что "сейчас что-нибудь придумаем".

Самолет взлетел. Пришла зареванная дочка, садится, Мария ее успокоила, та вскоре засыпает. И тут история должна была бы закончиться, но нет.

- Оказывается, старший бортпроводник не разрешает. Она вызвала меня на разговор, что дочь не может здесь сидеть, потому что мы не оплачивали полет в бизнес-классе. Я объяснила, что и свой полет с ребенком в бизнес-классе не оплачивала, что это вина авиакомпании. Но стюардесса непоколебимо сообщила, что она составляет акт о нарушении правил авиакомпании, и по прилету меня будет ждать наряд полиции, - рассказывает москвичка.

По прилету Марию и ее 10-летнюю дочь встретили полицейские. Они поднялись на борт с вопросом, кто тут правонарушитель, и женщина подняла руку. Сотрудник полиции был удивлен, он сфотографировал ее с детьми, предполагая, что мать захочет разобраться с авиакомпанией. Самолет приземлился в 0.20, но еще около двух часов Воелкина доказывала, что ни в чем не виновата. Женщина сказала, что никто, кроме полицейских, перед ней не извинился. И у москвички осталось много вопросов к авиакомпании: "Что это вообще? Что движет этими людьми? Какие правила? Может еще и повысить стюардессу, которая была бдительна и поймала злостного правонарушителя в лице 10-летней девочки?"

Акт о нарушении общественного порядка.

В авиакомпании "Уральские авиалинии" пока не могут дать ответы на эти вопросы, но обещали провести служебное расследование в отношении бортпроводницы. При этом в "Уральских авиалиниях" сказали, что Воелкина с жалобами не обращалась и в авиакомпании узнали о возникшей ситуации из поста в Facebook

- После публикации с пассажиркой связался представитель нашей клиентской службы, чтобы выяснить все детали. В настоящий момент проводится служебное расследование, - прокомментировали в "Уральских авиалиниях".