У председателя правления крупного банка украли карту ЦУМа и накупили на неё модных вещей

28 января в полицию обратилась председатель правления одного из крупных банков 45-летняя Евгения О.* Женщина сообщила оперативникам, что неизвестные завладели подаренной ей подарочной картой ЦУМа, на балансе которой было 240 тысяч рублей.

- Особенность украденной карты в том, что покупки с неё можно совершать только в определенном магазине и на сайте этого торгового дома. Неизвестные умудрились без ведома женщины завладеть карточкой и накупить дорогостоящих вещей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают детали инцидента. Оперативникам предстоит выяснить, как обокрали москвичку.

* - имя изменено