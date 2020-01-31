2020-01-31T11:37:11+03:00
Происшествия

У председателя правления крупного банка украли карту ЦУМа и накупили на неё модных вещей

На подарочной карте находилось почти четверть миллиона рублей
Иван РУНЕВ
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28 января в полицию обратилась председатель правления одного из крупных банков28 января в полицию обратилась председатель правления одного из крупных банковФото: Олег ЗОЛОТО
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28 января в полицию обратилась председатель правления одного из крупных банков 45-летняя Евгения О.* Женщина сообщила оперативникам, что неизвестные завладели подаренной ей подарочной картой ЦУМа, на балансе которой было 240 тысяч рублей.

- Особенность украденной карты в том, что покупки с неё можно совершать только в определенном магазине и на сайте этого торгового дома. Неизвестные умудрились без ведома женщины завладеть карточкой и накупить дорогостоящих вещей, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Сотрудники полиции проводят проверку и устанавливают детали инцидента. Оперативникам предстоит выяснить, как обокрали москвичку.

* - имя изменено

ИСТОЧНИК KP.RU

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