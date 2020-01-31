Праздник духовности и красоты: Русский мир соберёт в Кремле исполнителей романса из 18 стран (12+)

В первый день февраля на главной концертной площадке страны - в Большом зале Кремлевского Дворца - пройдет очередной грандиозный вечер русского романса. Этот удивительный музыкальный жанр, отличающий нашу культуру от прочих мировых культур, жив и развивается. География его распространения ширится с каждым годом. В этот раз на кремлевскую сцену выйдут исполнители из 18 стран (Албания, Македония, Болгария, Великобритания, Монголия, Китай, Чили и др). Причем петь артисты будут все без исключения на русском языке, столь богатом на эмоции, на передачу оттенков чувств и мыслей, что общепризнанно. Каждый раз, когда иностранцы-музыканты сталкиваются с русскими текстами, переложенными на восхитительную, полную переживаний и душевных страданий музыку русских композиторов, они впоследствии идут на курсы изучения русского языка. Это говорит о том, что, несмотря ни на что интерес к нашей отечественной культуре в мире велик. Люди в разных точках планеты по-прежнему ценят и любят слушать музыкально звучащую неподражаемую русскую поэзию, заставляющую работать душу.

Галина Преображенская, заслуженная артистка России.Фото: Иван МАКЕЕВ

Идея учредить официальный День русского романса родилась в недрах Международного конкурса «Романсиада», собирающего талантливых исполнителей во многих регионах России и мира. Идейным вдохновителем и практическим организатором конкурсной системы в целом и музыкального праздника в частности стала гостья редакции "Комсомольская правда" Заслуженная артистка России, художественный руководитель-директор Московского Дома Романса Галина Преображенская. На пресс-конференции Галина Сергеевна пояснила:"Романс - такой жанр музыкального искусства, в котором на равных и музыка и содержание. В конечном итоге речь идет о воспитании чувств как исполнителей, так и слушателей...А что может быть важнее любви, доброты, взаимопонимания между людьми?" Еще в своем выступлении Галина Преображенская горячо поблагодарила Фонд "Русский мир" за многолетнее партнерство и поддержку в ставшей общей творческой деятельности. Присутствовавший на мероприятии для прессы исполнительный директор фонда "Русский мир" Владимир Кочин галантно возразил Галине Преображенской, заметив, что "неизвестно еще, кто кому больше дает и помогает", имея в виду то большое удовольствие и моральное удовлетворение, которые непременно получаешь, участвуя в хорошем деле.

Что касается самого творческого конкурса, то год за годом, в течение 24-х лет, создавалась система популяризации русского романса в России и за рубежом, вовлекавшая в созидательно-соревновательную атмосферу именитых и молодых исполнителей, совсем юных вокалистов. Не отдавая предпочтения профессионалам, «Романсиада» привлекала людей самых разных профессий и возрастов (начинать можно с 5 лет), авторов и исполнителей. Так родилось общественное культурно-просветительское движение «Романсиада без границ», ежегодно завершающееся одноименным Форумом с участием организаторов романсовых событий в России и странах мира. Это чудесный период обмена опытом, разработки и согласования новых проектов совместной работы. Без преувеличения можно сказать, что "Романсиада" - творческая лаборатория русского романса, постепенно распространяющаяся на весь мир. И ее яркий аккорд - тот самый традиционный ежегодный праздник «Международный день русского романса», который вскоре состоится в Государственном Кремлевском дворце. Он уже ждет своих гостей. И предвкушает открытия и шедевры. Здесь прозвучит не только классика жанра "Очи черные" или "Ехали на тройке с бубенцами", но и произведения современных авторов.

Владимир Кочин, исполнительный директор Фонда Русский мир.Фото: Иван МАКЕЕВ

С октября 2017 года конкурс «Романсиада» и созданный на его основе проект «Международный день русского романса» проводятся под эгидой ЮНЕСКО. В 2020 году цикл мероприятий популяризирующих русский романс проводится при поддержке "Фонда президентских грантов" и фонда "Русский мир".

В пресс-конференции приняли участие Владимир Кочин, исполнительный директор фонда "Русский мир", г. Москва, Россия; Галина Преображенская, Заслуженная артистка России, художественный руководитель-директор Московского Дома Романса, создатель и художественный руководитель Московского международного конкурса молодых исполнителей русского романса «Романсиада», г.Москва, Россия; Мария Людько, Лауреат конкурса «Романсиада-2000», Заслуженная артистка России, профессор, декан вокально-режиссерского факультета и заведующая кафедрой камерного пения Санкт-Петербургской консерватории; Игорь Воронцов, Заслуженный артист Кыргызстана, Лауреат конкурса «Казахская Романсиада», куратор культурных проектов Российского центра науки и культуры в Бишкеке, директор и художественный руководитель международного конкурса «Среднеазиасткая Романсиада». г.Бишкек, Киргизия; Юлия Диханова, председатель Балканской ассоциации российских соотечественников, организатор конкурса «Балканская Романсиада», руководитель молодежного театра г.София. г.София, Болгария.