Заброшенные лагеря: Где в «Сказке» пионер играл — ментовский сняли сериал

Честно говоря, после такой рекламы от этой поездки логичнее было бы отказаться. Потому как жители поселка Деденево (того, что под Дмитровом) мне сказали:

- Бывший пионерский лагерь «Сказка» мы уже много лет обходим стороной. Потому что это проклятое место. Говорят, в 90-е годы в его стенах пропало несколько детей.

Даже сталкеры пишут на форумах: «На территории лагеря живет мужик, который не церемонится с гостями. Впрочем, как и его собаки. Он в свое время подсуетился и выкупил эту заброшку».

В общем, добро пожаловать, или Корреспондентам вход воспрещен.

Бывший пионерлагерь "Сказка"Фото: Павел КЛОКОВ

ГИГАНТСКИЕ ОСЬМИНОГИ, МЕДУЗЫ И РЫБЫ

В советское время этот лагерь считался очень солидным. Его построили для детей сотрудников издательства «Детская литература». Несколько просторных строений. На каждом этаже по несколько комнат, широкий холл, туалеты, душ. Вид из окна буквально сказочный. Во всех смыслах. Столетние ели, сосны, дубы. И никакой тебе школы и домашних заданий.

Пионерский лагерь для советских школьников был частью жизни. Здесь возникала дружба между детьми из разных городов (и впоследствии они переписывались). Здесь занимались спортом, учились играть на гитаре, влюблялись в пионервожатых, сочиняли стихи, мазали друг друга зубной пастой, брали на поруки хулиганов, играли в «Зарницу», смотрели на звезды и мечтали стать летчиками, космонавтами, артистами, изобретателями. И очень многие стали. Только вот лагеря пришли в запустение.

Вид из окна, и правда, сказочный.Фото: Павел КЛОКОВ

В 1980-е их по всей стране было 40 тысяч. А после лихих 90-х всего 2 тысячи. Какие-то объекты удалось восстановить. Какие-то застряли во времени. Даже обстановка внутри помещений не изменилась (смотреть на это жутковато, потому что, согласитесь, куклы и мягкие игрушки не должны валяться в пыли). А какие-то вообще перестали быть детскими лагерями. Их перевели в частную собственность и превратили во что-то другое. Чаще всего, это коттеджные поселки. Или зоны отдыха.

В общем, приближаюсь к «Сказке» и жду появления сторожевых псов. Главный вход на территорию заколочен. Некогда его украшала большая бетонная книга. А теперь она обсыпалась, поблекла. Кроме того, сверху на книгу завалилось дерево.

Прохожу через задние ворота. И оказываюсь на месте.

Если бы я был мистиком, то сказал бы так. С детским лагерем «Сказка» дурную шутку сыграло оформление. Оно было выполнено в морском стиле. И на дома налепили гигантских рыб, медуз, раковин, осьминогов. Которые как будто напали на эти строения. И в итоге поглотили.

Здание пионерлагеря в свое время оформили в морском стиле.Фото: Павел КЛОКОВ

ЗАТО ЕСТЬ БАНЬКА И ЛЫЖНЫЙ СПУСК

Короче, иду себе свободно. Никто меня не останавливает. Глазею по сторонам. Щелкаю фотоаппаратам. Натыкаюсь на первое строение. И, взобравшись на табурет, проникаю внутрь через окно.

Сказать особо нечего. Классическая заброшка, каких в России десятки тысяч. Пустые облезлые помещения. Битые стекла на бетонном полу. Рваные пожелтевшие занавески. Остатки мебели и сантехники. Декоративные водоросли до самого потолка. Ну и мусор. Как строительный, так и обычный.

В соседнем здании то же самое.

В бывшем пионерлагере снимают сериал "Синичка"Фото: Павел КЛОКОВ

А вот дальше, в следующем корпусе, меня ждал сюрприз. Пока я стоял на улице и рассматривал очередное морское чудище, поросшее мхом от времени и сырости, на балконе показался молодой человек. И начал махать руками. Оказалось, что внутри корпуса проходят съемки сериала и я могу попасть в кадр (по-моему, моя физиономия их фильм только приукрасила бы, но все же пришлось свалить оттуда).

За строением я обнаружил киношные прицепы и аппаратуру. Директор съемок Филипп рассказал, что они это здание арендовали на один день. Сериал называется «Синичка». Легкий такой детективчик. И в нем даже Аристарх Ливанов играет.

Вид у бывшего центра отдыха для детей теперь мрачный и заброшеныйФото: Павел КЛОКОВ

Из рации в руках Филиппа доносились команды режиссера: «начали», «снято»…

Неожиданно. Говорили, что проклятое место. И вдруг сам Ливанов тут.

Я обошел всю территорию. Добрая ее часть поросла борщевиком выше человеческого роста. Рядом целая гора автомобильных покрышек. Спортивные заржавевшие брусья. Потрескавшийся профиль Ленина с надписью «Всегда готов».

А дальше снова сюрприз.

Интерьер пионерлагеря теперь напоминает казиматы.Фото: Павел КЛОКОВ

Ближе к выходу непонятно откуда взялся ангар с соломой, явно на ходу тракторишко и сарай, вокруг которого шуруют утки с курами. Кому их тут держать-то?

Ответ я получил через пять минут, когда из самого крайнего здания ко мне вышла женщина и представилась Надеждой.

- Да, это частная территория, - сказала она. - И уже давно. Мы бы хотели все это восстановить. Чтобы детский лагерь снова заработал. Но для этого нужны спонсоры, которых нет. Ну а пока у нас тут русская банька на пятнадцать мест. Один час стоит 1300 рублей. Если компания больше пяти человек, то 1600. Лыжный склон, но без искусственного снега (так что сейчас особо не покатаешься). Ну и в этом здании есть несколько номеров, если надо переночевать.

Остаки прежних удобств для отдыхающих пионеров.Фото: Павел КЛОКОВ

Короче, приноровились и зарабатывают. Руководит всем этим делом некий Сергей Алексеевич, которым меня все так пугали. Я его не видел. Но выяснил, что спускать на гостей собак никто не собирается. Можно даже официально заплатить 300 рублей и ходить по территории хоть весь день (я влез нелегально). Главное, чтобы съемок не было. А они тут проходят часто. Например, некоторые сцены сериала «Паутина» (очередной ментовский детектив) тоже снимали в «Сказке». Например, эпизод «Сон разума» из шестого сезона.

- А подсобное хозяйство ваше? - спросил я Надежду.

- Ну а чье ж, - реагировала та. - Держим кроликов, птичек, коз. Места для всех хватит.

В советское время этот лагерь считался очень солидным.Фото: Павел КЛОКОВ

Комментарий специалиста

ИНВЕСТОРАМ ДЕТСКИЙ ОТДЫХ НЕИНТЕРЕСЕН

- Увы, но на сегодняшний день восстанавливать такие объекты нерационально, - сообщил «КП» автор проекта «Заброшенные пионерские лагеря» Евгений Лосогонов. - Во-первых, они уже не соответствуют нормативным требованиям, которые установлены законодательством РФ. Во-вторых, их техническое состояние в большинстве своем аварийное. И провести там реконструкцию из-за длительной консервации почти невозможно. В-третьих, многие территории бывших пионерлагерей не являются теперь экологически безопасными или находятся вблизи потенциально опасных объектов.

- А спонсоры тоже по этим причинам не идут?

- Да. Но главное не это. Они не хотят вкладывать деньги в детский отдых. В плане прибыли эта отрасль непривлекательная. Да и территории бывших детских лагерей находятся в основном в частных руках. Владельцы стремятся продать эти земельные участки за большие деньги. Если не получается продать полностью весь кусок, продают по частям под частную застройку. Поэтому большинство объектов, которые мы годами заносили в свой реестр заброшенных пионерлагерей (zpl-ussr.ru), больше не существует (всего успели занести 486 по всей стране, - прим. Авт.). Они превратились в историю. На их месте новые посёлки.

В некоторых заброшенных детских лагерях продолжают жить люди. Причем в спартанских условиях - без электричества и воды.

Панно в виде медуза теперь выглядит пугающеФото: Павел КЛОКОВ

- Раньше это были ведомственные объекты, - говорит Лосогонов. - Людей брали на работу. Давали им служебное жилье. Либо выдавали ордера на квартиры. После распада СССР часть объектов была приватизирована, заброшена, законсервирована. Люди, живущие на этих территориях, остались без работы и средств к существованию. И были вынуждены выживать любыми способами. Кто-то растаскивал цветные и черные металлы, тем самым оставляя себя без отопления, электроэнергии и воды. Кто-то переезжал к родственникам. В своей экспедиции по Новосибирской области я восемь лет назад обнаружил таких жильцов по двум адресам. Буржуйки, уголь, отсутствие питьевой воды. Страшное дело. Во втором случае, человек, купивший территорию пионерлагеря, превратил ее в дачу. Но живущую в сторожке семью все же не трогал. Не знаю, как у этих людей сейчас обстоят дела.

Кстати, семь лет назад в той же «Сказке» жили гастарбайтеры.

"Сказка" была построена в хвойном лесу.Фото: Павел КЛОКОВ

Официально

ДВАДЦАТЬ ДЕТСКИХ ЛАГЕРЕЙ ВОССТАНОВЯТ

Но не все так плохо.

- В течение двух-трех лет на территории Московской области восстановят около двадцати пионерских лагерей советского времени, - говорится на официальном сайте Правительства Подмосковья. - Соглашение об этом было подписано минувшим летом между министром экологии и природопользования области Дмитрием Куракиным и президентом Группы компаний «Просвещение» Михаилом Кожевниковым.

Какие именно пионерские лагеря попадут в счастливый список, пока не говорится. Для того, чтобы отобрать пилотные объекты, нужно обосновать, почему именно они попали в список. Скоро узнаем. Куратор проекта - Министерство имущественных отношений Подмосковья.