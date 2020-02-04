2020-02-04T15:03:59+03:00
Общество

Трамвайный маршрут до Коммунарки запустят от станции Остафьево МЦД-2

Изменения планируются для удобства пассажиров
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Трамвайная линия будет от Коммунарки до платформы Остафьево МЦД-2.Трамвайная линия будет от Коммунарки до платформы Остафьево МЦД-2.Фото: Агентство городских новостей "Москва"
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В Москве планируется строительство трамвайной линии от Коммунарки до платформы Остафьево МЦД-2.

- Будущий трамвай планируется интегрировать в систему городского общественного транспорта. До момента пуска на станции Остафьево уже будет сформирован полноценный транспортно-пересадочный узел, – сказал главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Платформа Остафьево введена в эксплуатацию. Были перестроены железнодорожные пути, организован пешеходный переход к конкорсу. Пешеходные зоны уже благоустроены. Также устроены остановки и разворотное кольцо на улице Заводская. К концу 2021 года будут оборудованы посадочные перроны.

Если продлят Заводскую улицу, что есть в планах города, то жители смогут добираться до платформы не только пешком, но и на наземном пассажирском транспорте. Трамвай от Остафьево МЦД-2 до Коммунарки улучшит транспортную доступность Новомосковского округа, а у жителей близлежащих районов появится возможность пользоваться пригородно-городским ж/д сообщением.

Напомним, новая остановка Остафьево на МЦД-2 "Нахабино-Подольск" открыта 23 января. Она расположена между станциями Щербинка и Силикатная.

КСТАТИ

Территория, прилегающая к ТПУ Остафьево, продолжит развиваться

- До 2023 года здесь запланировано строительство магистрали по направлению Варшавское шоссе – деревня Андреевское – деревня Яковлево. Это будет одна из ключевых магистралей, которая обеспечит транспортное обслуживание присоединенных территорий, жители получат дополнительный выезд из Новой Москвы на Варшавское шоссе и обратно, в сторону Московской области, - говорит заместитель руководителя транспортно-инженерного центра Института Генплана Москвы Денис Власов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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