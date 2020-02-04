Бесплатные обследования на рак в Москве: Кому нужно срочно провериться на 6 онкологических болезней

Сегодня, 4 февраля, отмечается Всемирный день борьбы против рака. К этой дате городские поликлиники запустили бесплатную акцию для желающих провериться на онкологию. Обследование проводится по 6 самым распространенным видам рака. Для этого можно обратиться на выбор в 50 городских поликлиник и 16 филиалов Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии (см. ниже).

На прием могут прийти горожане, прикрепленные к столичным поликлиникам и имеющие полис ОМС Москвы. Перед диагностикой пациентам предложат заполнить анкету и проконсультироваться с врачом.

- Мы уделяем большое внимание профилактике и лечению рака, - отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. - В Москве внедряется единый стандарт онкологической помощи, согласно которому вся необходимая помощь в борьбе с раком будет сконцентрирована в шести многопрофильных центрах на базе крупнейших больниц. В лечении онкологических заболеваний ключевую роль играет время. Чем раньше врачи смогут обнаружить отклонения, тем выше шансы у пациента на успешную терапию и полное выздоровление. Для этого в городе мы проводим различные профилактические мероприятия, в том числе акцию правительства Москвы на раннее выявление шести распространенных видов рака. Бесплатный онкоскрининг можно пройти в медицинских учреждениях Москвы.

Врачи напоминают, что рак молочной железы, выявленный на первой стадии, можно победить в 98% случаев.

Кроме того, во время акции в феврале в 11 поликлиниках для всех желающих пройдут бесплатные лекции по профилактике рака предстательной железы, рака молочной железы, рака легкого и колоректального рака.

Адреса поликлиник, в которых проходит акция, и расписание занятий - на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

Внимание! В районных поликлиниках врачи будут принимать пациентов без записи. Чтобы попасть на прием в Центр дерматовенерологии и косметологии или его филиалы, нужно предварительно записаться по телефону - (499) 558-58-28.

КОНКРЕТНО

Проверку можно пройти на такие болезни:

1. Рак кожи

Кому: всем москвичам независимо от возраста.

Что сделают: врач проведет осмотр и определит, если ли у вас базальноклеточный рак и меланома.

Где: в любом из 16 филиалов Центра дерматовенерологии и косметологии.

Когда: по субботам 8, 15 и 29 февраля, с 9.00 до 16.00.

2. Рак молочной железы

Кому: москвичкам в возрасте от 18 до 39 лет на УЗИ, от 40 лет и старше - на маммографию.

Что сделают: УЗИ молочных желез и маммографию.

Где: в любой из 50 районных поликлиник.

Когда: в выходные 8, 9, 15, 16, 29 февраля, в сб. 9.00 - 18.00, вс. 9.00 - 16.00.

3. Рак шейки матки

Кому: всем москвичкам независимо от возраста.

Что сделают: цитологическое исследование мазка из шейки матки.

Где: в любой из 50 районных поликлиник и женских консультаций.

Когда: в выходные 8, 9, 15, 16, 29 февраля, с 9.00 до 16.00.

4. Рак легкого

Кому: всем москвичам старше 18 лет.

Что сделают: скрининг рака легкого с помощью рентгена органов грудной клетки или флюорографии. Для пациентов из группы риска - с помощью низкодозовой компьютерной томографии (эта процедура проводится только в 10 поликлиниках. - Прим.). Врач-терапевт назначит необходимую для каждого посетителя диагностику.

Где: в любой из 50 районных поликлиник.

Когда: в выходные 8, 9, 15, 16, 29 февраля, сб. 9.00 - 18.00, вс. 9.00 - 16.00.

5. Колоректальный рак

Кому: всем москвичам в возрасте от 40 лет.

Что сделают: анализы кала на скрытую кровь.

Где: в любой из 50 районных поликлиник.

Когда: в выходные 8, 9, 15, 16, 29 февраля, с 9.00 до 16.00.

6. Рак предстательной железы

Кому: мужчинам в возрасте 45 лет и старше.

Что сделают: анализ на ПСА.

Где: в любой из 50 районных поликлиник.

Когда: в выходные 8, 9, 15, 16, 29 февраля с 9.00 до 16.00.

НА ЗАМЕТКУ

Как получить результаты

Данные анализов и обследований вам выдадут в течение 7 дней в отделении (кабинете) медицинской профилактики поликлиники, где пройдете обследование.

Результаты анализов крови на ПСА и кала на скрытую кровь могут отправить на электронную почту при наличии регистрации на портале mos.ru и оформленной подписки на получение услуги. Также эти данные впишут в электронную медицинскую карту, доступ к которой может получить любой москвич на портале mos.ru.

Если у пациента найдут какие-то отклонения, тогда его направят на дальнейшее обследование и при необходимости на прием к онкологу.