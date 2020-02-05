Кто раздувает скандал вокруг умерших в багажном отделении самолета кошек

На днях об этом ЧП сообщили многие информационные сайты. Москвич Максим Чумаченко написал в соцсетях, что во время перелета из Нью-Йорка в Москву погибли две его кошки. Перед вылетом из Штатов он сдал в багаж трех кошек породы американский колор-пойнт - везти их в салоне не разрешили из-за перевеса. В «Шереметьево» Чумаченко делал пересадку в Софию. Уже там, сообщил мужчина, ему выдали раздавленные в багаже переноски с животными - два из трех питомцев в итоге скончались. К своему посту в Фейсбуке Максим Чумаченко приложил скорбное фото пластмассовой переноски. По словам мужчины, этот бокс упал с высоты третьего этажа!

Новость, согласитесь, звучит жутко. Кошек и собак всегда жалко!

Но стоит копнуть эту историю поглубже, и все, оказывается, не так однозначно…

ЗООЛОГИЧЕСКИЙ БИЗНЕС

Если зайти на страничку Максима Чумаченко и изучить его посты и комментарии под ними, почти сразу выясняется, что он - профессиональный зоокурьер.

Сегодня это уже целая профессия. Таких людей нанимают для доставки кошек и собак самолетами по всему миру. В интернете есть большие сообщества таких курьеров, где они предлагают свои услуги и ищут заказчиков. Обычно их клиентами являются заводчики животных из разных стран. Например, котенка редкой породы нужно доставить из подмосковного питомника покупателю в Канаду. В России цены на породистых племенных питомцев в разы ниже. Поэтому на их перевозку готовы тратить большие деньги - все это с лихвой окупается.

Широко известный в узких кругах зооперевозчик Максим Чумаченко. Среди подобных людей нормальная практика экономить на всем: ведь животные - одновременно и грязь, и источник дохода.Фото: Facebook

Зоокурьер получает от владельца документы на животное, самого питомца, свой гонорар, деньги на транспортные расходы, оформление виз, и - в путь.

- Зоокурьеры стараются набрать на каждый перелет побольше зверушек, - рассказывает «КП» заводчица кошек британской породы Лариса Курбатова. - За один рейс курьер может заработать 1 тысячу долларов и больше. Знаю людей, которые стабильно летают туда-сюда минимум один раз в неделю.

Как показывает практика, чтобы пронести небольших кошек или собак в салон, их часто обкалывают или опаивают снотворными препаратами. Если из-за превышения веса авиакомпания не разрешает взять питомца в салон, в переноску могут сунуть несколько крупных животных. Ну а там: выживут - хорошо. Зоокурьеры никаких документов не выдают, так что ничем не рискуют.

«ДЛЯ НИХ ЖИВОТНЫЕ - ГРЯЗЬ И ИСТОЧНИК ДОХОДА»

Итак, Максим Чумаченко - профессиональный зоокурьер. И личность, как оказалась, среди российских заводчиков небезызвестная. В соцсетях без труда обнаруживаются десятки, если не сотни, негативных отзывов о нем.

«Максим Чумаченко - это широко известный в узких кругах перевозчик животных, - написал в Фейсбуке ветеринар Станислав Дмитриев из Московского зоопарка. - СМИ представляют эту историю: «бедный дядя летел домой с кошечками». А на самом деле чувак коммерции ради вез зверей (каждый из которых, на минуточку, стоит плюс-минус две тыщи баксов), полностью наплевав на правила перевозок и вопросы безопасности. Это нормальное дело среди подобных людей - экономить на всем, ибо животные - грязь и источник дохода».

По словам ветеринара Дмитриева, Чумаченко, чтобы сэкономить, купил самую дешевую переноску - она и треснула.

«ПРОПАЛА СОБАКА...»

Знатоки биографии Чумаченко рассказывают, что в 90-е он был обычным челноком. Вроде тех, что таскали из Китая сумки с кроссовками Аbidas (или Аdibas - бывало и такое) и торговали ими на московских рынках.

Ольга Киричко пишет, что наняла Чумаченко для перевозки двух собак в Осло. А тот прилетел к клиенту в Норвегию лишь с одной собакой.

«Перед вылетом, по словам Максима, у второй собаки якобы был какой-то приступ. Потом он сообщил, что скоро отвезет вторую собаку в Осло, но по настоящее время заказчик собаку не получил. Я не знаю, где моя собака, а Макс заявил, что я ее вообще не получу».

Странная история, согласитесь. Деньги получены - «товар» не доставлен (Ольга писала, когда прошло уже три месяца) - «товар» пропал.

Все крепкие слова в его адрес от пострадавших мы по понятным причинам опускаем.

БРАЗИЛЬСКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ

Среди жалующихся на Чумаченко, кстати, немало иностранцев. Мексиканка Хуан Мануэль Кармона Виктория написала в соцсетях, что Чумаченко получил от нее предоплату 700 евро за привоз алабая, но в итоге пропал с деньгами.

Однако самая мощная история - про приключения Максима Чумаченко в Бразилии. Рассказывает заводчица пекинесов Ирина Максименко:

«22 марта 2018 года Макс с моим щенком и тремя кошками мейкунами вылетел в Сан-Паулу. Однако в бразильском аэропорту Макса берет под арест федеральная полиция - за жестокое обращение с животными и ввоз в страну без таможенной декларации. Три большие кошки летели в одной сумке, а мой 4 месячный щенок - в крохотной переноске!»

Владелицей несчастных мейкунов оказалась заводчица Людмила Богданова:

«Он, видимо, хотел провезти их нелегально и засунул в один рюкзак. А чтобы сидели спокойно, чем-то их накачал. На таможне в Бразилии, естественно, это обнаружили и арестовали его. Еще он кинулся драться на офицера таможни... Одна кошка потеряла зрение из-за травмы. Видимо, кошки дрались в рюкзаке, а не спали, как он хотел».

Рассказывая трагическую историю о «живых» и «мертвых» животных, зооперевозчик демонстрирует в сетях вовсе не американского колор-пойнта.Фото: Facebook

СЛУЖЕБНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ

Что тут еще сказать, кроме протяжного: мда-а-а?

В свою очередь, администрация аэропорта «Шереметьево» начала служебное расследование.

- Причины происшествия будут установлены, а виновные сотрудники, участвовавшие в процессе обслуживания багажа с домашними животными на данном рейсе, понесут наказание, - сообщили в пресс-службе Международного аэропорта «Шереметьево». - В настоящее время также в аэропорту проводятся повторные инструктажи в соответствующих подразделениях по обслуживанию багажа с домашними животными.

КСТАТИ

Пользователи сети справедливо отмечают, что факт гибели животных Максим Чумаченко не подтвердил ни фото, ни видео. Все только на словах. Единственный артефакт - снимок переноски. Многие считают, что зоокурьер раздул эту историю исключительно ради хайпа, чтобы хотя бы немного отбелить свой имидж среди заводчиков.