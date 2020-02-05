Собянин: «Большое кольцо метро замкнём в ближайшие два года»

Сегодня, 5 февраля, на коллегии Стройкомплекса Москвы в концертном зале «Зарядье» подвели итоги работы за прошлый год и рассказали о планах на 2020-й. Строители впервые собрались обсудить главные программы города после недавней смены их руководства. В коллегии сегодня участвовал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин, ранее возглавлявший Стройкомплекс столицы. Напомним, заместителем мэра Москвы по строительству стал Андрей Бочкарев, ранее руководивший Департаментом строительства города.

- Вперёд, Андрей Юрьевич! - напутствовал сегодня своего нового зама мэр Москвы Сергей Собянин, отметив его уже достигнутые успехи и пожелав новых свершений. Своего бывшего заместителя Марата Хуснуллина мэр поблагодарил за совместную работу и наградил почётным знаком «За заслуги перед Москвой».

- Одна из главнейших программ города - строительство транспортной инфраструктуры, - сказал мэр Москвы Сергей Собянин. - На всех участках Большой кольцевой линии метро либо заканчивается проходка тоннелей, либо активно проводится. В ближайшие два года мы замкнём кольцо так, чтобы по нему уже ходили поезда с пассажирами.

По его словам, Большое кольцо повлияет на всю транспортную систему Москвы. Также сейчас разрабатываются новые маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) - третий и четвёртый. Первые два диаметра - от Лобни до Одинцово и от Нахабино до Подольска - запустили в ноябре прошлого года.

- Московский транспортный узел уже переименован в Центральный транспортный узел, поскольку он влияет на большинство пассажирских и грузовых перевозок не только в московской агломерации, но и в стране в целом, - сообщил Сергей Собянин.

В столице продолжат строить и автомобильные дороги, в том числе сквозные магистрали, которые поедут мимо центра города.

- Это Юго-Восточная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, гигантские проекты, которые сегодня строятся и проектируются, - отметил мэр. - Именно эти дороги дадут серьёзный эффект по разгрузке центра столицы и улучшению движения в Москве. Также мы работаем над запуском Центрального кольца автомобильных дорог (ЦКАД). Без ЦКАДа нам не решить транспортные проблемы в столичном регионе.

Ещё одной важной программой столицы остаётся реновация жилья.

- Мы подобрали стартовые площадки, которые дают мощный старт программе и обеспечат ее дальнейшее продвижение, - сказал Сергей Собянин. - Уже утверждена половина проектов планировок кварталов и в ближайшие месяцы обсудим с жителями остальные проекты. Через два - три года мы должны будем строить около 3 миллионов квадратных метров жилья в год для программы реновации.

С февраля в столице началась масштабная реконструкция районных поликлиник. Первые здания уже готовятся к закрытию на ремонт.

- В здравоохранении в ближайшие годы построим около 1 миллиона квадратных метров новых площадей - поликлиник, больниц, отдельных лечебных корпусов, и около 1,5 миллиона квадратных метров существующих поликлиник капитально отремонтируем, - сказал Сергей Собянин. - Ещё неизвестно, что проще - ремонтировать старое или строить новое.

- При разработке градостроительных проектов мы должны искать компромиссы, - отметил мэр. - Город, который не строит и не обновляется, будет обречён на медленное затухание. Нужно видеть и чувствовать, как развивается город, и не допускать перекосов.