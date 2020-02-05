2020-02-05T15:13:14+03:00
Общество

33-летняя мать-героиня из Подмосковья дала 11-й дочке необычное имя

Женщина всех малышей родила в одном роддоме
Анастасия ВАРДАНЯН
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У 11 ребенка в семье жительницы Подмосковья будет необычное имя.У 11 ребенка в семье жительницы Подмосковья будет необычное имя.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Врачи Орехово-Зуевского родильного дома 33-летнюю жительницу Подмосковья видят с завидной регулярностью. За 13 лет женщина родила тут 11 детей. Старшей девочке сейчас 13, младшей - всего несколько дней.

- Роды прошли без осложнений. Вес новорожденной девочки составил 3070 г, а рост - 51 см , - рассказала "Комсомолке" заведующая родильным домом Вера Калинина. - Мама и малышка чувствуют себя хорошо и готовятся к выписке.

Младшей дочке многодетная мама дала необычное имя. Девочку она назвала Сабриной. Почему выбрала именно это имя, женщина не рассказала даже врачам, а с журналистами и вовсе наотрез общаться оказалась.

Дома Сабрину ждут 5 братиков и 5 сестренок. У остальных детей традиционные русские имена. Известно, что семья живет в деревне Малая Дубна Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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