Вице-премьер Марат Хуснуллин ускорит строительство ЦКАД

Сегодня, 5 февраля, стали известны новые подробности строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД). В частности, вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин заявил журналистам, что взял под контроль проект ЦКАДа из-за недостаточных темпов работ.

- В ближайшее время планирую с Минтрансом, подрядчиком провести рабочее совещание и разобраться, что нужно сделать для того, чтобы ЦКАД был построен, - сказал Марат Хуснуллин. - Потому что ЦКАД - это, безусловно, тот проект, который серьезно разгрузит наши радиальные дороги, разгрузит, в том числе, и дороги в Москве. В ближайшее время проведу рабочее совещание, намечу все необходимые меры и буду держать этот проект под контролем в штабном режиме.

Сегодня на итоговой коллегии Стройкомплекса столицы о проекте ЦКАДа напомнил мэр Москвы Сергей Собянин.

- Вместе с Московской областью и правительством России мы работаем над запуском Центрального кольцевой автомобильной дороги, - сказал Сергей Собянин. - Без ЦКАДа нам не решить транспортные проблемы в столичном регионе.

Напомним, первый участок ЦКАДа длиной почти 9 километров проходит около деревни Жедочи в Наро-Фоминском городском округе Московской области. Во время реконструкции его расширили до четырех полос, а также построили безопасный экопереход для зверей и разворотную эстакаду. На втором участке ЦКАДа - обход Звенигорода - в конце 2017 года открыли рабочее движение для транзитного грузового трафика из города. Ещё один отрезок ЦКАДа длиной 76 километров проходит в Московской области в районах Звенигорода, Наро-Фоминского, Одинцовского городских округов, а также городских округов Истра и Солнечногорск. Кроме того, третий участок ЦКАДа планируют запустить к лету 2020 года. А запуск одного из отрезков автокольца перенесли на 2021 год из-за возникших трудностей при переустройстве сетей.