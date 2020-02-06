2020-02-06T18:18:17+03:00
Происшествия

Умышленный поджог Никулинского суда: задержан мужчина, разбивший окно и бросивший бутылку с зажигательной смесью

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Подозреваемого в поджоге уже нашли и доставили в отдел полиции.Подозреваемого в поджоге уже нашли и доставили в отдел полиции.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Ночью в столице чуть не сгорел Никулинский суд. Подозреваемого в поджоге уже нашли и доставили в отдел полиции. Об этом «Комсомольской правде» подтвердили в ГУ МВД по Москве.

- Мужчину задержали на Ленинском проспекте. Он пока в статусе подозреваемого, показаний о мотивах поджога не давал, с ним общаются наши сотрудники, - сказали в столичной полиции.

- Он гражданин России? – уточняю.

- Пока не разглашаем данные.

Напомним, что о возгорании в Никулинском суде стало известно около 5.15, когда в МЧС поступила заявка с Мичуринского проспекта, 17.

- Наши сотрудники выехали на место и оперативно ликвидировали пожар, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Столичные пожарные обнаружили следы зажигательной смеси. По предварительным данным, неизвестный мужчина разбил окно на первом этаже Никулинского суда и бросил в один из залов заседаний бутылку с зажигательной смесью.

Очаг возгорания был небольшой - площадь около 7 квадратных метров, столичным пожарным удалось быстро справиться с пожаром и избежать крупного пожара.

Как рассказали в экстренных службах, ночью в здании находились два охранника, которые оперативно вызвали пожарных и рассказали, что кто-то разбил окно и кинул бутылку с зажигательной смесью. После версии об умышленном поджоге дело передали следователям. Уже возбуждено уголовное дело.

- По версии следствия, в ночь с 5 на 6 февраля 2020 года неизвестный совершил поджог кабинета районного суда на западе Москвы. В результате противоправных действий никто не пострадал, - рассказали в ГУ СК по Москве.

Сейчас продолжаются работы для установление всех обстоятельств произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В Москве автослесаря придавило машиной, слетевшей с домкрата
Жителей Подмосковья предупредили о сильной метели и гололедице
Пожар на свиноферме в Подмосковье потушен
Станцию «Смоленская» на синей ветке закроют до лета 2021 года
Погода в Москве на 6 февраля 2020 года: встречайте метель
В Подмосковье мужчина с опухолью мозга зарезал 13-летнего сына
Пьяный мужчина убил кота на глазах своего ребенка
Более 15 тысяч человек посетили туристический центр во время фестиваля "Путешествие в Рождество"
В Подмосковье за сутки обработали более 25 тысяч километров дорог
На 18 станциях МЦД построят погодные модули
В четыре районных суда Москвы поступили сообщения о "минировании"
В Боткинской больнице появится онкодиспансер по новым стандартам
Мошенник обманом похитил у безработной москвички более 5 млн рублей
Собянин: Боткинская больница должна быть одной из лучших клиник в Европе
Водителей предупредили об увеличении числа ДТП из-за изменения погоды в Подмосковье
Синоптики пообещали похолодание до -15 градусов к выходным
Москвичам предложили принять участие в проекте «Списанные книги»
В Москве жильцы многоквартирного дома оказались в «огненной» ловушке
Рынок «Садовод» в Москве ввел карантин для работников, вернувшихся из Китая
«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Московской области
В Подмосковье врачи спасли младенца с опухолью весом 1,2 кг
Возбуждено дело на пьяную москвичку, посадившую ребенка за руль каршеринга
Капремонт первых четырех поликлиник начнется в феврале
Погода в Москве на 3 февраля 2020 года: последний теплый день
В Москве 2 февраля выпала почти четверть месячной нормы осадков
В Москве ожидается резкое падение атмосферного давления
Погода в Москве на 2 февраля 2020 года: снег с дождем и плюсовая температура