Умышленный поджог Никулинского суда: задержан мужчина, разбивший окно и бросивший бутылку с зажигательной смесью

Ночью в столице чуть не сгорел Никулинский суд. Подозреваемого в поджоге уже нашли и доставили в отдел полиции. Об этом «Комсомольской правде» подтвердили в ГУ МВД по Москве.

- Мужчину задержали на Ленинском проспекте. Он пока в статусе подозреваемого, показаний о мотивах поджога не давал, с ним общаются наши сотрудники, - сказали в столичной полиции.

- Он гражданин России? – уточняю.

- Пока не разглашаем данные.

Напомним, что о возгорании в Никулинском суде стало известно около 5.15, когда в МЧС поступила заявка с Мичуринского проспекта, 17.

- Наши сотрудники выехали на место и оперативно ликвидировали пожар, - рассказали в ГУ МЧС по Москве.

Столичные пожарные обнаружили следы зажигательной смеси. По предварительным данным, неизвестный мужчина разбил окно на первом этаже Никулинского суда и бросил в один из залов заседаний бутылку с зажигательной смесью.

Очаг возгорания был небольшой - площадь около 7 квадратных метров, столичным пожарным удалось быстро справиться с пожаром и избежать крупного пожара.

Как рассказали в экстренных службах, ночью в здании находились два охранника, которые оперативно вызвали пожарных и рассказали, что кто-то разбил окно и кинул бутылку с зажигательной смесью. После версии об умышленном поджоге дело передали следователям. Уже возбуждено уголовное дело.

- По версии следствия, в ночь с 5 на 6 февраля 2020 года неизвестный совершил поджог кабинета районного суда на западе Москвы. В результате противоправных действий никто не пострадал, - рассказали в ГУ СК по Москве.

Сейчас продолжаются работы для установление всех обстоятельств произошедшего.