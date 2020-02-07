2020-02-07T11:01:25+03:00
Происшествия

В Москве ищут жертв педофила, который надругался над школьницей на детской площадке

Мужчина уже был судим за подобные преступления
Анастасия ВАРДАНЯН
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По данным следствия, этот мужчина может быть причастен к целому ряду преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних.По данным следствия, этот мужчина может быть причастен к целому ряду преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних.Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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Внимательно посмотрите на фотографию 42-летнего москвича. По данным следствия, этот мужчина может быть причастен к целому ряду преступлений, связанных с половой неприкосновенностью несовершеннолетних. На днях против него возбудили уголовное дело. Пока в нем только один эпизод.

- Установлено, что 21 января мужчина, находясь на детской площадке, расположенной на территории Коптевского района Москвы, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней девочки , - сообщила "КП" Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве.

Несколько недель педофил скрывался от полиции. Задержать его удалось на территории Подмосковья. На первом же допросе мужчина признал свою вину. Тогда и выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

- Следствие обращается ко всем, кто пострадал от действий данного молодого человека и по каким-либо причинам пока не сделал соответствующего заявления в правоохранительные органы, с убедительной просьбой сообщить указанную информацию по телефонам: 8 (495) 690-44-51 - дежурная служба ГСУ СК России по городу Москве , 8 (495) 601-00-08 , 8 (495) 601-00-09 , 8 (495) 601-00-10 - УВД по Северному АО ГУ МВД России по городу Москве , - обратились к москвичам в СУ СК РФ по Москве.

Дожидаться суда мужчина будет в СИЗО. "Комсомолка" следит за ходом расследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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