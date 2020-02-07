Финалистку шоу "Х-фактор" обокрали в московском театре

Вечером 6 февраля в полицию обратилась студентка Высшего театрального института им. Щепкина, 23-летняя певица Таис Логвиненко. Она сообщила правоохранителям, что стала жертвой воров, похитивших у нее iPhone. В тот день Таис посещала спектакль в одном из театров в Дорогомиловском районе Москвы. После представления девушка отправилась в гости к своему молодому человеку, где и обнаружила пропажу гаджета.

- В последний раз свой телефон потерпевшая видела в районе 20.30 вечера. По ее словам, она как раз спустилась в гардероб театра и собиралась уезжать. Пропажу Таис обнаружила не сразу, так как в место назначения ее везла подруга, а не служба такси. После обнаружения кражи, девушка сразу обратилась в полицию, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полицией проводится проверка по факту кражи. Оперативникам предстоит разыскать вора, орудующего в здании театра.

23-летняя певица из Молдовы Таис Логвиненко была участницей телевизионного шоу "Х-фактор. Главная сцена", где завоевала признание судей и зрителей благодаря вокальным талантам и игре на гитаре. В настоящее время Таис получает образование в Высшем театральном институте имени Щепкина.