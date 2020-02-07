За переработкой московских таксистов начнет следить полиция

Усталость водителей такси все чаще приводит к авариям. Так, в 2019-м году число ДТП с участием такси выросло на 15 процентов. Не секрет, что бомбилы, особенно из числа приезжих, сутками принимают заказы. При этом они ловко обходят систему слежения, переключаясь с одного агрегатора на другой. Об этой проблеме хорошо знают в мэрии. На днях департамент транспорта Москвы направил диспетчерским службам такси письма с предложением ограничить получение заказов водителями, которые находятся за рулём более десяти часов.

- Водитель не сможет переключаться между агрегаторами, если у одного отработал 8-10 часов. Система контроля рабочего времени позволит полиции в режиме онлайн понимать, кто управляет такси, - отметил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы.

Когда к системе подключатся все агрегаторы, не сообщается. Ряд из них уже давно передает данные в мэрию.

- Мы постоянно находимся в диалоге с московскими властями и стали первыми онлайн-сервисом, который уже давно передаёт в Дептранс данные в соответствии с соглашением об информационном обмене. Наши алгоритмы ограничивают доступ к заказам сервиса водителями, которые слишком долго находятся на линии. В прошлом году мы инициировали тестирование технического протокола между сервисами онлайн заказа поездок, чтобы исключить переработки. Наиболее надёжным решением мы считаем применение камеры мониторинга внимания, которая отслеживает степень концентрации конкретного водителя на основе технологий компьютерного зрения , - прокомментировали "Комсомолке" в пресс-службе Яндекс.Такси.