Терминал F: тихая борьба с коронавирусом

Аэропорт Шереметьево ввел ограничения в связи коронавирусной инфекцией – самолеты из Китая прибывают только в терминал F. Теперь это отчужденная зона? Туда запрещен вход? За ответами на эти вопросы "КП" отправилась в Шереметьево. Заодно посмотреть, какие меры принимаются, чтобы не допустить распространения коронавируса в Москве.

Маски есть, людей - почти нет

В терминал F пройти можно - проход открыт всем. Но только там со 2 февраля усилили санитарно-карантинный контроль и дезинфекционный режим. Стало очень тихо. Людей практически нет.

Сейчас терминале F сравнительно немноголюдно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Каждые пять минут звучат сообщения на русском и китайском языках о том, что вылеты рейсов перенесли в терминал D, здесь остались только китайские. Аудиосообщения практически никому не нужны. Очень тихо. Нет шума, смеха детей, суеты и традиционного "осторожнее с чемоданом". Только сотрудники аэровокзала тщательно моют окна, кресла, ручки дверей - дезинфекция круглосуточная.

- В общей сложности из терминала F в другие терминалы переведено 75 международных рейсов авиакомпаний Аэрофлот, Nordwind Airlines, Royal Flight, Belavia, Икар, Bulgaria Air, Czech Airlines. Теперь они осуществляют вылеты из терминалов D, E, C, - рассказала Анна Захаренкова, директор по связям с общественностью аэропорта Шереметьево.

Табло прилёта.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

На табло прилета всего шесть рейсов, из них две отмены - из Цзинань и Ухани.

- А разве прилетают самолеты из Ухани? Город же закрыт, - удивляюсь.

- Сам рейс же есть, но каждый отменен, - уточняют в пресс-службе Шереметьево.

В 12.20 должен прилететь чартерный рейс из Нанкин (Китая). Борт, как и все другие, встречают сотрудники Роспотребнадзора.

- На борт поднимаются два-три сотрудника санитарно-карантинного пункта в спецкостюмах и перчатках. Им докладывают, сколько человек в салоне, есть ли у кого-то жалобы на самочувствие. Далее начинается осмотр с тепловизорами. Задача - измерять температуру тела пассажиров, - рассказывает Сергей Калинин, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту Шереметьево.

Для бесконтактного измерения температуры применяются тепловизоры.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Прибор прикладывают к голове? - спрашиваю.

- Нет, достаточно на расстоянии до одного метра, ориентировочно направляем на переносицу. Погрешность нулевая. Если температура допустимая, то все хорошо и даем команду на выход - в стерильную зону. Также сами пассажиры сдают анкеты с данными откуда прибыли и куда. Проходя паспортный контроль, пассажиры проходят под стационарными тепловизорами - вторая проверка.

- Если в самолете или в стерильной зоне сработает красный сигнал тепловизора, то какие действия?

- Красный сигнал - это 37 градусов и выше. На борт вызовут медиков для диагностики. Температуру тела измеряют с помощью градусника, установят предварительный диагноз и примут решение об эвакуации пассажира с воздушного судна.

На прибывающие в Шереметьево самолёты поднмаются два-три сотрудника санитарно-карантинного пункта в спецкостюмах и перчатках.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- А остальные пассажиры все это время будут ждать?

- Да, безопасность прежде всего. А если же красный датчик сработает в стерильной зоне, то сотрудники попросят пассажира задержатся, вызовут медиков и возьмут анализы.

- Сколько в день выявляете подозрительных людей?

- По факту, за последние четыре дня не было ни одного человека с температурой. Ранее тех, кого выявляли, это были не только граждане Китая, но и России, и других стран. Все относятся с пониманием, когда их отправляли в инфекционные больницы, никто не оказывал сопротивление.

В России-то чего бояться

Пока ждем самолет из Нанкина, а он задерживается на полчаса, тестируем тепловизор. Моя температура тела - 36,6 градусов. Набираем из кулера горячую воду, направляем на стаканчик тепловизор и вот срабатывает красный датчик - 73,8 градуса, уже через пару минут вода стала остывать - 48 градусов.

Погрешность прибора позволяет достаточно точно измерить температуру на расстоянии.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тем временем прибыл самолет из Нанкина. Сотрудникам Роспотребнадзора понадобилось около 30 минут, что определить температуру у всех пассажиров.

- На борту было около 50 человек, граждан Китая не было. Высокая температура ни у кого не выявлена. Но была рекомендация сделать анализы, ответы будут отправлены по указанным адресам, - говорит Сергей Калинин, и.о. начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Московской области на транспорте в аэропорту Шереметьево.

Подходим к прибывшим из Нанкина. Люди славянской внешности и говорят по-русски.

- Не снимайте, - просит мужчина без маски.

- Почему? - интересуемся.

- Все вопросы к начальнику.

- Мы все одна группа. Нам поэтому чартер и заказали, - объясняет молодая девушка Екатерина. - Мы все работали в Китае, теперь вернулись, нужно документы перееоформить и можно вернуться.

- А не боитесь? Даже сейчас без маски...

- А в России-то нам чего бояться? Мы дома. Температуры у нас нет. С нами и там не контактировали больные люди. Ну, по крайней мере, нам так показалось.

Екатерина призналась, что все ее родственники в России переживали, чтобы она не подхватила китайскую инфекцию. Она даже хотела купить маску в Китае (доя спокойствия мамы), но забыла. Говорю ей, что в России врачи твердят со всех телеканалов, что от инфекции маска не спасет - "пустышка", но советую ей идти в аптеку в терминале F - там были в продаже маски.

- Еще остались? - спрашиваю в аптеке терминала.

- Да. 80 рублей за три штуки. Каждая маска используется не более двух часов, - говорит сотрудник аптеки "36,6".

- По-моему, цена высоковата. Говорили, что до появления информации о коронавирусе они стоили 4 рубля за штуку.

- Не знаю, не могу сказать.

- А много покупают в день?

- На самом деле, нет. Видимо, пик спал.

Сами же сотрудники терминала F пьют противовирусные, чаще других моют руки.

- В здравпункте мы можем взять анализы у прибывших из Китая. Но это по их желанию и бесплатно. Об этом звучат объявления в терминале, - говорит Николай Смолев, заведующий здравпунктами терминалов аэропорта Шереметьево.

Какие еще меры профилактики в Шереметьево:

- проводится дезинфекция воздушных судов, выполняющих рейсы из КНР,

- все терминалы оснащены тепловизорами для измерения дистанционной термометрии,

- налажен механизм госпитализации специализированным транспортом в инфекционные больницы,

- медпункты терминалов оснащены средствами индивидуальной защиты (противочумные костюмы, медицинские маски, перчатки),

- звуковые объявления о мерах профилактики коронавирусной инфекции в терминалах, а также о порядке обследования на коронавирус,

- подготовлены к работе изоляторы во всех терминальных комплексах с отдельным входом с перрона, исключающим смешение потоков здоровых пассажиров с инфицированными,

- обучен персонал и подготовлены к работе специальные помещения для отбора биоматериалов,

- выделены дополнительные помещения и организованы рабочие места для усиления персонала Роспотребнадзора и Центра медицины катастроф в непосредственной близости к Терминалу F,

- заключен договор на проведение дезинфекции с ГУП «Московский городской центр дезинфекции». Проводятся клининговые мероприятия в помещениях аэровокзала с применением дезинфицирующих средств.

Официально

Последние данные от Роспотребнадзора РФ:

- Случаев заболеваний не зарегистрировано. Во всех пунктах пропуска через государственную границу Российской Федерации проводится усиленный двойной контроль прибывающих из неблагополучных регионов лиц с использованием стационарного и переносного тепловизионного оборудования. Региональные организации Роспотребнадзора обеспечены диагностическими тест-системами для выявления нового коронавируса, определен алгоритм лабораторной диагностики. В адрес Минтранса России направлены рекомендации по дезинфекции воздушных судов, выполняющих рейсы из КНР.

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