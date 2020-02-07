На дорогах Москвы поставили еще 57 новых камер, фиксирующих нарушения ПДД

Количество камер, выписывающих штрафы за нарушении ПДД в Москве уверенно приближается к отметке в три тысячи. С пятницы, 7 февраля, заработали еще 57 приборов. В ЦОДД уверяют, что адреса взяли не с потолка и в список попали самые опасные улицы в городе. Совпадение или нет, но на этот раз в списке особенно много адресов из Новой Москвы.

- В прошлом году на этих участках дорог произошло от трех до шести ДТП , - сообщили " КП " в пресс-службе Центра организации дорожного движения. - Как правило, после установки камер водители нарушают правила дорожного движения реже и аварийность снижается.

Новые камеры фиксируют несколько нарушений одновременно. Это: проезд на красный сигнал светофора, выезд за стоп-линию, поворот не из того ряда, выезд на "выделенку" и превышение скорости. А еще камеры стали частью масштабной аналитической сети. Эта система в день обрабатывает порядка 50 миллионов проездов. На основе полученных данных строятся прогнозы загруженности дорог и выявляются проблемные участки.

Новые камеры установлены по адресам:

4807-й проезд, дом 5, строение 1, город Зеленоград

Автодорога "М1 Беларусь-Троицк", поворот на поселок Станция Крекшино

Боровское шоссе, деревня Большое Свинорье, дом 53А

Боровское шоссе, деревня Большое Свинорье, остановка "Свинорье"

Боровское шоссе, деревня Большое Свинорье, улица Перспективная, дом 28А

Боровское шоссе, деревня Большое Свинорье, улица Перспективная, дом 50А

Боровское шоссе , деревня Шарапово, дом 9

Боровское шоссе, деревня Шарапово, остановка "Шарапово-1"

Варшавское шоссе, деревня Ознобишино, дом 112

Варшавское шоссе, деревня Ясенки, дом 6

Варшавское шоссе, деревня Ясенки, остановка "Ясенки-1"

Варшавское шоссе, деревня Лукашикино, дом 2

Варшавское шоссе, деревня Лукашикино, дом 30

Варшавское шоссе, деревня Лукашикино, дом 76

Варшавское шоссе, деревня Сахарово, дом 40

Варшавское шоссе, деревня Троицкое, дом 60

Варшавское шоссе, деревня Троицкое, дом 8

Варшавское шоссе, остановка "Молокозавод"

Варшавское шоссе, остановка "14 км"

Варшавское шоссе, остановка "49 километр"

Варшавское шоссе, остановка "Дубовский поворот"

Варшавское шоссе, остановка "Киселево-2"

Варшавское шоссе, остановка "Коротыгино"

Варшавское шоссе, остановка "Миграционный центр"

Варшавское шоссе, остановка "Молчаново"

Варшавское шоссе, остановка "Поворот на Юдановку"

Варшавское шоссе , село Ознобишино, дом 94

Волгоградский проспект, дом 138, корпус 1

Волгоградский проспект, дом 145, корпус 2

Волгоградский проспект, дом 54

Вышеславцев 1-й переулок, дом 8

Комсомольский проспект, дом 31

Комсомольский проспект, дом 49

Ленинский проспект, дом 91

Нахимовсский проспект, дом 22

Осенний бульвар, дом 10, корпус 1

Проектируемый проезд №5562, дом 8

Пятницкое шоссе, дом 41

Улица Александры Монаховой, дом 101, корпус 9

Улица Александры Монаховой, дом 45А

Улица Александры Монаховой, владение 30, строение 1

Улица Александры Монаховой, дом 10

Улица Александры Монаховой, дом 13

Улица Барышина, дом 42, корпус 3

Улица Воротынская, дом 13/2

Улица Генерала Дорохова, дом 16, строение 8

Улица Генерала Дорохова, дом 38Б

Улица Лобачевского, дом 22

Улица Лобачевского, дом 27

Улица Марии Ульяновой, дом 6

Улица Никулинская, дом 5

Улица Осенняя, дом 16

Улица Пироговская, дом 23

Улица Поликарпова, дом 3

Улица Профсоюзная, дом 36, корпус 1

Улица Середниковская, дом 11, строение 2, город Зеленоград

Улица Юровская, дом 16