2020-02-07T17:37:39+03:00
Происшествия

В Москве пьяная автоледи с двухлетним сыном в машине сбила пешехода и протаранила легковушку на встречке

Вдобавок горе-автомобилистка еще и пыталась скрыться от сотрудников ГИБДД
Анастасия ВАРДАНЯН
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Уже позже выяснилось, что у пьяной автоледи нет водительского удостоверения. В ближайшее время ее дальнейшую судьбу решит суд. Ей грозит арест.Уже позже выяснилось, что у пьяной автоледи нет водительского удостоверения. В ближайшее время ее дальнейшую судьбу решит суд. Ей грозит арест.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Пьяная москвичка устроила сразу две аварии. Сначала женщина сбила человека, который убирал снег на проезжей части. Вместо того чтобы помочь бедолаге, она ударила по газам.

- При попытке скрыться с места ДТП, женщина выехала на полосу встречного движения, где произошло столкновение с легковым автомобилем. Место ДТП она покинула, - сообщила "Комсомолке" Любовь Высоцкая, руководитель отдела пропаганды УГИБДД УМВД Москвы.

Нарушительницу удалось задержать по "горячим следам". Она пыталась скрыться на своем автомобиле, но далеко уехать не получилось. В это трудно поверить, но все это время в машине вместе с пьяной мамашей был ее двухлетний сын. К счастью, малыш не пострадал. Пьяной маме до него и вовсе не было дела. Общаясь с сотрудниками ГИБДД, которые сразу же предложили ей пройти тест на алкоголь, она веселилась от души.

- Дуйте в трубочку, - обратился к нарушительнице инспектор.

- Если долго дуть, то могу и пукнуть, - расхохоталась женщина.

Уже позже выяснилось, что у пьяной автоледи нет водительского удостоверения. В ближайшее время ее дальнейшую судьбу решит суд. Ей грозит арест.

В Москве пьяная автоледи с двухлетним сыном в машине сбила пешехода и протаранила легковушку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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