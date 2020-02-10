Пранкера, изобразившего приступ коронавируса в метро, арестовали до 8 марта

Черемушкинский суд Москвы принял решение арестовать Каромата Джаборова, устроившего розыгрыш в метро. Молодой человек сымитировал приступ коронавируса и устроил панику, теперь о своем поступке он будет думать в изоляторе.

Судья шутку не оценил и отправил пранкера за решетку до 8 марта.

Парня обвиняют по статье УК РФ «Применение специальных средств». Он подозревается по статьям УК РФ «Хулиганство» и «Массовые беспорядки».

Брат Джабарова предлагал оставить подозреваемого под домашним арестом и был готов предоставить свою квартиру для проживания, но судья отказал. Не стал аргументом и то, что у парня есть гражданская жена и маленький ребенок.

Известно, что в России Каромата Джабаров работал нелегально, сообщает телеканал «360».

Молодой человек вместе с приятелем решил пошутить на тему коронавируса. Пранкер в маске зашел в вагон метро и изобразил приступ.

- Коронавирус здесь, быстрее выходите! – разжег панику второй участник розыгрыша.

Долго просить пассажиров не пришлось, перепуганные люди бросились из вагона. А за парнем вскоре пришли сотрудники полиции. Отыскать шутника оказалось просто, он особо не скрывался.

Адвокат Джабарова уверяет, что его подзащитный даже не мог представить, что у поступка будут такие последствия.

Тем временем в Китае число жертв коронавируса превысило 900 человек. Более 40 тысяч человек заразились.