Бесплатный онкоскрининг за первые выходные прошли более 11 тыс человек

Более 11 тыс. москвичей прошли диагностику шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний за первые два дня работы приуроченой ко Всемирному дню борьбы против рака акции по бесплатному онкоскринингу. Об этом рассказала журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Раннее выявление онкологического заболевания является залогом наиболее эффективного лечения и полного выздоровления пациента. Для удобства москвичей мы приняли решение провести акцию по скринингу шести наиболее распространенных онкологических заболеваний в выходные дни. За прошедшие субботу и воскресенье онкоскринг в медицинских организациях прошли 11,6 тыс. человек: около 8 тыс. женщин и 3 тыс. мужчин. По предварительным итогам диагностики более 100 человек с подозрением на онкозаболевание были направлены на дополнительные обследования", - сказала Анастасия Ракова.

Заммэра отметила, что 15, 16 и 29 февраля акция продолжится. К участию приглашаются жители, прикрепленные к столичным поликлиникам и имеющие полис ОМС города Москвы. Перед диагностикой пациентам предстоит заполнить анкету и проконсультироваться с врачом. При выявлении каких-либо отклонений, пациента направят на дальнейшее обследование и при необходимости - на прием к врачу-онкологу.

Напомним, бесплатный онкоскрининг проводится в течение февраля по субботам и воскресеньям в 50 городских поликлиниках, а также в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его 15 филиалах. Жители Москвы могут пройти бесплатную диагностику шести наиболее распространенных видов онкологических заболеваний: рака молочной железы, шейки матки, предстательной железы, легкого, толстого кишечника и кожи.

По словам Анастасии Раковой, в прошлом году в аналогичной акции за весь месяц приняли участие 18 тыс. человек. Тогда пройти диагностику можно было по субботам в 40 медицинских организациях столицы.

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Его цели - повысить осведомленность о раке как об одном из самых распространенных заболеваний современности, а также привлечь внимание общества к необходимости его выявления и лечения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

С полным списком всех медицинских учреждений, участвующих в акции, можно ознакомиться на сайте Департамента здравоохранения города Москвы.

Для удобства участников акция проводится в выходные дни. Так, в поликлиниках горожан ждут 8, 9, 15, 16 и 29 февраля. По субботам врачи будут принимать с 09:00 до 18:00, а по воскресеньям — с 09:00 до 16:00. В Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии и его филиалах акция пройдет 8, 15 и 29 февраля с 09:00 до 16:00.

В поликлиниках врачи будут принимать пациентов без записи. Для того чтобы попасть на прием в Центр дерматовенерологии и косметологии или его филиалы, необходимо предварительно записаться. Сделать это можно по телефону: +7 (499) 558-58-28.

Пройти обследования могут только жители, прикрепленные к столичным поликлиникам и имеющие московский полис ОМС. Перед диагностикой пациентам предстоит заполнить анкету и проконсультироваться с врачом. Если во время онкоскрининга медики выявят какие-то отклонения, пациента направят на дальнейшее обследование и при необходимости на прием к онкологу.

Посетить врача-дерматовенеролога, исследовать родинки и пигментные новообразования кожи в Московском научно-практическом центре дерматовенерологии и косметологии или его филиалах смогут москвичи любого возраста. Диагностика поможет выявить такие виды онкологических заболеваний кожи, как базальноклеточный рак и меланома. Опасность последнего заключается, например, в том, что на начальных стадиях меланома выглядит как обычная родинка.

Во время диагностики рака легкого сделают рентген органов грудной клетки или цифровую флюорографию. Пациентов из группы риска, куда входят мужчины и женщины старше 50 лет и со стажем курения более 30 лет, направят на низкодозовую компьютерную томографию. Это исследование будут проводить в 10 поликлиниках. Оно позволяет врачу находить легочные узелки размером от двух миллиметров и тем самым диагностировать заболевание на ранних стадиях.

Ультразвуковое исследование на выявление рака молочной железы проведут москвичкам в возрасте от 18 до 39 лет в 50 поликлиниках города. А женщин от 40 лет и старше приглашают сделать маммографическое исследование. В рамках акции его можно будет пройти в 49 медицинских учреждениях.

Также женщины старше 18 лет во всех 50 поликлиниках, участвующих в акции, смогут пройти цитологическое исследование мазка из шейки матки. Он помогает выявить рак шейки матки на ранней стадии.

Мужчинам 45 лет и старше предлагают сдать анализ крови на ПСА (простатический специфический антиген). Исследование нацелено на диагностику признаков рака предстательной железы. Повышенный уровень ПСА может говорить о вероятном развитии рака простаты.

Мужчинам и женщинам от 40 лет рекомендуют пройти скрининг рака толстого кишечника, в рамках которого необходимо сдать анализ кала на скрытую кровь.

Результаты анализов и обследований можно получить в течение семи дней в отделении (кабинете) медицинской профилактики поликлиники, где пациент прошел обследование. Результаты анализов крови на ПСА и кала на скрытую кровь пациентам также присылаются на электронную почту. Эта услуга доступна зарегистрированным пользователям портала mos.ru, которые оформили подписку на рассылку результатов анализов. Также эти результаты будут отражены в электронной медицинской карте пациента. Доступ к ней на портале mos.ru может получить любой москвич, прикрепленный к столичной поликлинике.

Кроме того, в рамках акции каждую среду в феврале в 11 поликлиниках будут читать лекции по профилактике самых распространенных онкологических заболеваний — рака предстательной железы, рака молочной железы и рака толстого кишечника. Расписание занятий и адреса поликлиник можно найти здесь.

Всемирный день борьбы против рака отмечается ежегодно 4 февраля по инициативе Международного союза по борьбе с онкологическими заболеваниями. Его цели — повысить осведомленность о раке как об одном из самых распространенных заболеваний современности, а также привлечь внимание общества к необходимости его выявления и лечения.

Столичный Департамент здравоохранения уделяет особое внимание профилактике и своевременной диагностике заболеваний. Так, например, в столичных медицинских учреждениях ежегодно проходит акция по выявлению рака молочной железы у женщин. Осенью прошлого года бесплатное обследование молочных желез прошли более 16 тысяч женщин. Из них более семи тысяч направлены на дополнительное обследование и лечение в медицинские организации города.

А диагностику рака кожи за прошлый год прошли более 100 тысяч человек в рамках пилотного проекта «Ранняя диагностика и профилактика меланомы кожи в Москве». Прием вели в 16 филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии. В результате более чем у 2,5 тысячи пациентов выявлены подозрения на злокачественные новообразования. Все они были направлены на консультацию к врачам городской клинической онкологической больницы № 1 Департамента здравоохранения Москвы.

В 2019 году Москва стала первым регионом в России, который на три года ранее установленного срока перешел на новые федеральные клинические рекомендации по лечению шести видов наиболее распространенных онкологических заболеваний, среди которых рак молочной железы, предстательной железы, почки, прямой кишки (колоректальный рак), бронхов (легкого) и меланома. В совокупности на эти виды рака приходится около 80 процентов онкологических заболеваний.

В ближайшие годы в столице на базе шести онкологических центров будет создана система оказания помощи больным онкозаболеваниями — от выявления заболевания в поликлинике до лечения и последующего ведения этого больного.