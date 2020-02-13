2020-02-13T11:28:46+03:00
Общество

Мэрия Москвы объяснила ситуацию с закрытием школ на карантин

Сезонная заболеваемость не связана с коронавирусной инфекцией
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Каждая школа или учебное учреждение самостоятельно принимает решение о закрытии класса или школы на карантинКаждая школа или учебное учреждение самостоятельно принимает решение о закрытии класса или школы на карантинФото: Алексей БУЛАТОВ
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Продолжают появляться сообщения о массовом закрытии школ и детских садов на карантин из-за большого числа заболевших учеников. В мэрии Москвы рассказали о реальной обстановке.

- Эпидемиологический порог не превышен. Но существуют отдельные классы, школы, в которых 25% отсутствуют без уважительной причины. Каждая школа или учебное учреждение самостоятельно принимает решение о закрытии класса или школы на карантин, - рассказывает Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития.

Ранее в Департаменте образования объясняли, что классы традиционно закрываются на карантин в связи с сезонной повышенной заболеваемостью ОРВИ и гриппом. И это довольно стандартная ситуация для зимы. К тому же обращали внимание, что заболеваемость детей никак не связана с коронавирусной инфекцией.

Нынешняя обстановка с посещаемостью школ за последнюю неделю уже выше - детей выписывают, закрывают больничные и они возвращаются к обучению. А вот информация насчет закрытия детских садов на карантин оказалась фейковой.

- Детские сады не закрываем, - сказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития.

ИСТОЧНИК KP.RU

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