2020-02-13T09:46:03+03:00
Общество

В Москве и области переименуют 14 станций МЦД

Это сделают, чтобы пассажирам было удобно строить маршруты
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станцийСейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станцийФото: Михаил ФРОЛОВ
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На направлениях МЦД-1 и МЦД-2 переименуют 14 остановок. Часть станций получат одинаковые названия, как на станциях МЦК и метро, которые объединены в транспортно-пересадочные узлы. Остальные – названия населенных пунктов, улиц или местных объектов. Это должно помочь пассажирам лучше ориентироваться во время поездки.

- Предложение о переименовании станций поступило от правительства Москвы. Совместно был составлен список, в который вошли 11 остановочных пунктов Московской и 3 – Октябрьской железных дорог, - рассказали в пресс-службе Московских железных дорог (МЖД).

Например, станция Ленинградская МЦД-2 и Стрешнево МЦК объединены транспортно-пересадочным узлом – за считанные минуты в переходе по принципу "сухие ноги" можно сделать пересадку между пригородными поездами и "Ласточками". Но из-за диссонанса в названиях пассажирам неудобно строить маршруты. Теперь станция Ленинградская получит название Стрешнево.

А на МЦД-1 остановочный пункт Инновационный центр переименуют в Сколково. На МЦД-2 Ленинградская будет переименована в Стрешнево, Ржевская – в Рижскую. На проектируемом МЦД-3 станция НАТИ будет переименована в Лихоборы.

КОНКРЕТНО

14 станций, которые будут переименованы:

- МЦД-1 Белорусско-Савеловский -

Инновационный центр (старое название) - Сколково (новое),

- МЦД-2 Курско-Рижский - Ленинградская-Стрешнево, Ржевская-Рижская, Люблино-Кубанская,

- Казанское направление - Фрезер-Андроновка, Новая-Авиамоторная, 47 км-Ипподром,

- Киевское направление - Сколково-Мещерская,

- Горьковское направление - Карачарово-Нижегородская,

- Ярославское направление - Северянин-Ростокино,

- Павелецкое направление - Нижние Котлы-Нагатинская,

- Ленинградское направление ОЖД - Петровско-Разумовское--Петровско-Разумовская, Планерная-Молжаниново

НАТИ-Лихоборы.

Сейчас на МЦД-1 и МЦД-2 работает 58 станций, с 19 из них можно пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. С открытием новых станций на диаметрах МЦД-1 и МЦД-2 количество пересадочных станций будет увеличено до 27.

ИСТОЧНИК KP.RU

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