2020-02-13T10:57:22+03:00
Происшествия

«Били полицейского металлическим прутом»: В московском изоляторе трое сокамерников попытались устроить бунт

Арестанты пытались поджечь камеру и сломали водопровод
Семен ЕЛЕНИН
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Возбуждено уголовное дело по статье «нападение на сотрудника правоохранительных органов»Возбуждено уголовное дело по статье «нападение на сотрудника правоохранительных органов»Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В одном из столичных изоляторов временного содержания обвиняемые по целому букету статей попытались устроить беспорядки. Этот инцидент произошел в ИВС Юго-западного округа Москвы.

В эпицентре событий оказалась камера, в которой сидел под арестом 28-летний Алексей Малахов, фигурант уголовного дела с убийством, разбоем и грабежом, а также пойманные за кражи граждане Алибайли и Холмурзаев.

Видимо, компания собралась «подходящая». В какой-то момент Малахов и двое его сокамерников вступили через дверь в перепалку с сотрудниками полиции. Обложили их (мягко говоря) по матери и начали выкрикивать всяческие угрозы. Сидельцев призвали к порядку, но те не успокаивались. Один из сокамерников попытался поджечь «окошко», через которое арестантам передают еду (оно из дерева). Затем на кураже вырвали «с мясом» раковину со смесителем и вода начала заполнять камеру. Когда внутрь ворвались сотрудники полиции, заводила-Малахов схватил обломок металлической трубы - который до этого был частью раковины - и кинулся на сотрудников.

- Один из полицейских получил трубой по руке, остальным удалось скрутить бунтовщиков и растащить их по разным камерам.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщают, что инцидент произошел еще 1 февраля.

- За медицинской помощью никто не обращался, - уточняют в ведомстве.

По информации «КП», участников потасовки перевели в одиночные камеры. Возбуждено уголовное дело по статье «нападение на сотрудника правоохранительных органов».

ИСТОЧНИК KP.RU

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