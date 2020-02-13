Наш долг - помнить о них: в австрийском городе открыли храм в память погибших в Великой Отечественной

История Второй мировой войны пишется до сих пор. И вряд ли когда-нибудь удастся поставить в ней точку. Но память об этой трагедии продолжает беречь мир лучше всех подписанных договоров о сокращении вооружения. Десятки миллионов погибших до сих пор сражаются за нас и наших детей. И наш долг — всегда помнить о них. Только это может уберечь мир от повторения кровопролития подобного масштаба.

В этом году мы будем отмечать 75-летие победы. Для всех нас это возможность почтить память отцов и дедов, погибших в многочисленных битвах Второй мировой. В том числе, в сражениях венской наступательной операции – одной из решающих в ходе освобождения Восточной Европы. Она длилась почти месяц. Тогда в 1945 году на территории Австрии войска 2-го и 3-го Украинских фронтов потеряли в боях с оккупантами почти 40 тысяч человек.

Несколько тысяч из них сложили головы у небольшого городка Лаа-ан-дер-Тайя, где вражеское сопротивление было особенно яростным. Их похоронили на созданном здесь же воинском кладбище. Многие их них были упокоены безымянными. Для военного времени это было возможно и даже приемлемо. Сейчас – недопустимо. Память о каждом погибшем солдате должна быть увековечена. Во имя победы, во имя мира и безопасного будущего.

Воинское кладбище Лаа-ан-дер-Тайя скорее всего так и осталось бы одним из сотен подобных захоронений периода Второй мировой, если бы в 2018 году рядом с ним не был воздвигнут храм святого Архистратига Божия Михаила, прообразом которого стала церковь Покрова на Нерли во Владимирской области. Уже с января прошлого года в храме проводятся богослужения.

Храм построили на средства основателя фонда «Вольное дело» Олега Дерипаски. Его дед, украинец Тимофей Дерипаско, 26-летним погиб в бою и был похоронен на воинском кладбище в Лаа. Личная семейная история стала шагом к проекту многонационального масштаба – созданию мемориала, который увековечит память погибших — уроженцев многих советских республик. Сам Дерипаска — украинец, выросший на Кубани, полжизни проработавший в Сибири и основавший бизнес, который работает в 19 странах — считает эту часть истории общей для всех, а память о ней — общим долгом.

Рассекреченные в 2019 году документы Центрального архива Министерства обороны позволили военным историкам установить имена захороненных в Лаа-ан-дер-Тайя солдат и офицеров. 22 июня 2020 года в Лаа состоится закладка первого камня мемориала, который увековечит память о восьмиста воинах.

На сайте фонда «Вольное дело» опубликован список погибших в Лаа советских бойцов.

Те, кто найдут в этом списке своих родных, смогут с помощью фонда посетить их могилы и принять участие в торжественной церемонии. Фонд также создаст интернет-портал, где будут собраны биографии погибших и рассказана история венской наступательной операции.

Это важнейшая работа, по-настоящему объединяющая страны и национальности. Изучать, беречь память, не допустить повторения.