В Москве родителям по СМС напомнят о прививках детей

Следить за календарем вакцинации детей, когда пора сделать ту или иную прививку, теперь можно в электронной медицинской карте ребенка. Для онлайн-доступа к карте необходимо подать заявку на портале mos.ru. Для удобства данные обо всех прививках, сделанных в детских городских медицинских и образовательных учреждениях за последние 18 лет, были загружены в Единую медицинскую информационно-аналитическую систему. Сегодня в базе находятся данные прививочных карт более 1,9 миллиона детей.

- В огромном мегаполисе, как Москва, где проживают 12 млн человек, куда ежедневно прилетают десятки тысяч людей из разных уголков мира, конечно, мы уделяем особое внимание вакцинации и считаем это одной из приоритетных задач. В прошлом году мы сформировали электронные карты, данные оцифрованы. Мы понимаем, что сейчас есть информация по 1,9 млн детей: у кого есть все прививки, у кого - часть прививок, знаем о детях, чьи родители отказались от вакцинации, - рассказала Анастасия Ракова, заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы по вопросам социального развития.

Как только появился электронный реестр прививок, появилась возможность работать с каждым родителем индивидуально. За последние полгода уже было отправлено 1,5 млн оповещений в виде push-уведомлений, СМС и писем на электронную почту о необходимости вакцинации и прививок. Они напомнят мамам и папам о том, что пора идти в поликлинику. К тому же врач на приеме может сразу проверить, привит ли маленький пациент от других инфекций, в противном случае посоветует родителям это сделать.

- Вакцинация - безопасно. Делать прививки от гриппа можно даже на первом году жизни. Но предварительно обязательно ребенка осматривает педиатр, и только он решает, нужна ли прививка малышу или нет, - отметил Алексей Хрипун, руководитель Департамента здравоохранения Москвы.

Следующий важный шаг - в электронной медицинской карте открыт раздел «Вакцинация». В целом на сегодняшний день около 190 тысяч москвичей открыли свои электронные карты, из них более 30 тысяч детские карты.

- Врачи оцифровали все данные о прививках, сделанных в городских больницах, и добавили их в электронном виде. Открывая раздел «Вакцинация», есть полная информация о прививках ребенка, с датами, когда они были сделаны. В ближайшее время доступ к этим данным получат врачи скорой помощи и в детских городских медицинских учреждениях, - сказала Анастасия Ракова.

Важным моментом является и то, что в электронную карту можно добавить данные о прививках, сделанных в частных клиниках. У москвичей будет доступ самостоятельно вносить отсканированные документы, анализы, рентгеновские снимки, сделанные ранее. Также вносить данные онкоскрининга. И электронную карту в отличие от бумажной невозможно потерять. В случае смены места жительства пациента или прикрепления к другой поликлинике информация все равно сохраняется в базе данных. При необходимости в больнице выдадут выписку из карты.

В целом цифровизация должна сделать систему здравоохранения прозрачной. А до конца года будет создана система передачи «больничных листов» в Московскую электронную школу.

Кстати

Искусственный интеллект поможет врачам

В конце прошлого года правительство Москвы приняло постановление о проведении эксперимента по внедрению искусственного интеллекта в сферу здравоохранения. Сейчас «цифровое зрение» позволяет отсматривать рентгеновские снимки и выявлять различные заболевания, в том числе онкологические. Есть девять компаний из России, Кореи, Арабских Эмиратов, которые будут участвовать в московском эксперименте. Задача искусственного интеллекта не заменить врача, а помочь выявлять отклонения и заболевания.