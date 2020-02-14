2020-02-14T14:27:22+03:00
Общество

На выходные на МЦД-2 закроют участок от Рижской до Курской

Изменение режима работы связано с ремонтом путей
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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В дневное время в феврале на центральном участке МЦД-2 ограничат движение, речь только о выходных днях с 9.40 до 13.30.В дневное время в феврале на центральном участке МЦД-2 ограничат движение, речь только о выходных днях с 9.40 до 13.30.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В дневное время в феврале на центральном участке МЦД-2 ограничат движение, речь только о выходных днях с 9.40 до 13.30.

- Изменение режима движения будет в выходные дни - 15-16, 22-24 и 29 февраля. Все поезда с 9.40 до 13.30 отменят. Речь об участках от станции Рижская до станции Курская (в Подольск) и от станции Курская до станции Каланчевская (в Нахабино), - рассказали в пресс-службе ЦППК.

Движение будут останавливать для ремонта железнодорожных путей. Это позволит в будущем не только запустить движение по новому диаметру МЦД-4, но и сделать «Курско-Рижский» диаметр еще более удобным и комфортным, увеличив количество рейсов на маршруте.

Пассажиров просят учитывать изменение режима работы и ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов на сайте www.central-ppk.ru.

КСТАТИ

Станцию метро «Смоленская» закроют с 22 февраля

Для замены трех эскалаторов потребуется больше года — срок выполнения работ ставят до июня 2021 года. За это время сделают и капитальный ремонт вестибюля.

- Так как на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия – невозможно. Поезда будут проезжать станцию «Смоленская» Арбатско-Покровской линии без остановки, - объяснили в Московском метрополитене.

Временно пассажиры смогут воспользоваться станцией «Смоленская» Филевской линии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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