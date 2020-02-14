"Отрубили интернет - и у дочки началась истерика, билась головой о стену": отец детей, попросившихся в детдом, рассказал о семье

История родных брата и сестры, которые пришли в поликлинику с жалобами на побои от отца и попросились в детский дом, обрастает подробностями. Сейчас 16-летняя Аня* и 14-летний Вова* в больнице. По факту возбудили два уголовных дела по статьям "Истязания" и "Неисполнение родительских обязанностей". Главный подозреваемый - отец детей. Правда, пока обвинение ему не предъявлено. С утра он находится в квартире, да еще и сам звонит в полицию с просьбой защитить его от назойливых журналистов.

- Пошли вон, журналюги проклятые, - кричал Георгий Табунов из-за закрытой на все замки двери.

А потом решился и рассказал свою правду.

- Все началось с того, что мы дома отключили интернет. Дочка и сын недовольны были. И вот вечером дочь закатила истерику. Она начала бить жену, я просто ее в сторону оттащить попытался. А она словно с ума сошла и стала головой биться о стену, - рассказал Георгий Табунов.

- Дети говорят, что их постоянно били, это правда?

- Никогда этого не было. Я и жена пальцем их не трогали! Я сутками работал, чтобы семью прокормить.

Во время разговора мужчина явно волнуется и прячет трясущиеся руки в карманы. Через несколько минут у дома появился наряд полиции и мужчину попросили пройти в квартиру для дачи объяснений.

В квартире на улице Новощукинской семья живет последние пять лет.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В этой этой однокомнатной квартире на улице Новощукинской семья живет последние пять лет. У Георгия и его супруги четверо детей. Старшим дочери и сыну сейчас за 20, и с родителями они не живут. Двое младших, по словам соседей, - обычные подростки. Да и сама семья типичная.

- Родители вообще не пили, приличные люди. У них свой бизнес: небольшой магазинчик с одеждой, тут недалеко, - рассказала "КП" соседка Мария Козлова. - Я до сих пор не верю, что он мог детей бить. Хотя в прошлую субботу ночью слышала грохот из их квартиры. Мы же через стенку, а тут любой шум слышно. Так вот минут 20 это все продолжалось: крики, грохот. А потом затихло. Я в полицию звонить не стала. И вообще это у них впервые было. Остальные соседи тоже ничего дурного о семье не сказали.

- Тесновато им в однушке, но семья нормальная. Не знаю, какая муха детей укусила, - недоумевает сосед Александр.

По словам сотрудников органов опеки, в квартире созданы все условия для детей. Сам Георгий уже после общения со следователями вообще назвал себя идеальным отцом.

- Я просто в шоке от поступка детей. Я идеальный отец. В школе можете спросить, я много лет там в родительском комитете. Я всегда с детьми, на всех выставках, экскурсиях, - рассказал Георгий.

По версии мужчины, дети решили отомстить ему за отключение интернета.

- Они постоянно в своих телефонах. А еще эти аниме смотрят. Других объяснений у меня нет.

Со следователями Георгий общался около часа. После этого мужчину погрузили в полицейский "бобик" и повезли на допрос в Следственный комитет.

- Дожил, теперь соседи думают, что я монстр, - сказал многодетной отец.

Кто в этой истории говорит правду, разбирается следствие. "Комсомолка" следит за развитием событий.