Многолетнюю реконструкцию Волоколамской развязки планируют завершить на 1,5 года раньше срока

Ликвидировать еще одно узкое место на МКАДе и завершить многолетнюю реконструкцию Волоколамского шоссе планируют досрочно - в конце 2020 года. Ход работ на транспортной развязке 17 февраля осмотрел мэр Москвы Сергей Собянин.

- Волоколамка - одна из сложных городских магистралей. Реконструкция длится много лет. Работу разделили на семь этапов, пять из которых прошли, включая Алабяно-Балтийский тоннель. Осталось два этапа: реконструкция развязки на МКАДе и реконструкцию Волоколамки до Сходни, - сказал Сергей Собянин.

Мэр города отметил, что обстановка в этом месте крайне сложная, транспортные потоки из Москвы и Подмосковья. И реконструкция еще больше осложнила ситуацию.

В настоящее время ведутся работы по строительству искусственных сооружений, дорожного полотна по земле, а также установка шумозащитных экранов на внутренней стороне МКАД на улице Василия Петушкова.

Ликвидировать еще одно узкое место на МКАДе и завершить многолетнюю реконструкцию Волоколамского шоссе планируют досрочно - в конце 2020 года.Фото: Иван МАКЕЕВ

- Мы выполнили уже 40% работ, постараемся запустить движение в конце этого года, хотя контрактный срок у нас - ноябрь 2021 года, - сказал Андрей Струк, генеральный подрядчик.

Транспортная развязка Волоколамского шоссе с МКАД является одним из наиболее загруженных транспортных узлов Москвы. Здесь пересекаются транспортные потоки, следующие по МКАД, Волоколамскому и Пятницкому шоссе. Осложняет дорожную ситуацию и то, что шестиполосное Волоколамское шоссе за МКАД сужается до четырех полос. Избежать пробки практически невозможно. К тому же еще и транзитное движение по МКАД.

Работы по реконструкции транспортной развязки начаты в ноябре 2018 года. Поставлена цель - заменить устаревшее сооружение на современную многоуровневую развязку. Для этого будет построено 7,7 км дорог, включая реконструкцию двух существующих и сооружение трех новых эстакад суммарной протяженностью 1,8 км. Существующие эстакады на внутренней стороне МКАД над Волоколамским шоссе и железнодорожными путями МЦД-2 расширят до восьми полос движения в одном направлении. Новые эстакады-съезды обеспечат комфортный выезд с внешней стороны МКАД на Волоколамское шоссе в центр и в сторону области. Для разворота с внутренней на внешнюю сторону МКАД возведут двухполосную эстакаду длиной 690 метров. Основной ход Волоколамского шоссе на пересечении с МКАД будет расширен с трех до пяти полос движения в каждом направлении.

Транспортная развязка Волоколамского шоссе с МКАД является одним из наиболее загруженных транспортных узлов МосквыФото: Иван МАКЕЕВ

На развязке появятся и боковые проезды с внутренней и внешней стороны МКАД, а также вдоль Волоколамского шоссе по направлению в центр.

По завершению работ на прилегающей территории высадят 615 деревьев (ива, клен, липа, рябина, тополь) и 4 720 кустарников (сирень, спирея, карагана, смородина, снежноягодник, роза).

Плюсы реконструкции:

- позволит увеличить пропускную способность северо-западного участка МКАД, Волоколамского, Пятницкого и Путилковского шоссе, Трикотажного проезда;

- будет улучшена транспортная доступность московских районов Митино, Строгино, Южное и Северное Тушино, Щукино, Покровское-Стрешнево, а также подмосковного города Красногорска, в которых проживают порядка 1 млн человек;

- быстрее и комфортнее станет путь до Зеленограда по Пятницкому шоссе;

- уменьшение заторов на МКАД принесет комфорт миллионам пассажиров общественного транспорта и автомобилистов, которые регулярно или от случая к случаю пользуются северо-западным участком этой магистрали.

Кстати

Комплексная реконструкция развязок на МКАД продолжается, уже завершены работы на 16 транспортных узлах.

В настоящее время продолжается работа по реконструкции еще пяти развязок на МКАД: строительство 1 развязки с Волоколамским шоссе (является заключительным этапом реконструкции этой вылетной магистрали) и проектирование четырех развязок с Алтуфьевским шоссе, с Липецкой улицей, с Осташковским шоссе, с улицами Верхние Поля и Капотня.