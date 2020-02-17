«Я тебе покажу самостоятельную жизнь!»:Бывший муж застрелил мать пятерых детей на глазах у 11-летнего сына

Стены с облупившийся штукатуркой, рваный линолеум в коридоре, общий туалет и крохотная кухонька с цветочными горшками на подоконниках - одна на 20 семей. Общагу в поселке Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья, где в воскресенье, 16 февраля, произошло двойное убийство, образцово-показательной не назовешь.

С утра в понедельник народ на работу не спешит. На самодельной скамейке двое мужчин в махровых халатах, из-под которых торчат семейные трусы, в колоритных резиновых шлепанцах поверх дырявых носков, с бутылками дешевого пива в руках похмеляются после вчерашнего. Рядом молодая еще женщина, едва за 30, в спортивном костюме, поправляет рукой наспех завязанные в хвост грязные с проседью волосы и дымит как паровоз. Сидят, обсуждают, что же вчера стряслось в многодетной семье Салаевых.

Здесь жила многодетная семья Салаевых.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

"МАМКУ УБИЛИ"

В паре метров от заседателей опечатанные следователями две комнаты многодетной четы - №№ 106 и 107. Именно в них несколько часов назад 52-летний Ариф Салаев застрелил бывшую жену Елену, а потом свел счеты с жизнью. Свидетелям драмы стал младший из пяти детей бывших супругов, 11-летний Вова (имя изменено).

Сосед Владимир, ловко запахнув халат рукой и не расплескав при этом ни капли пива, сходу заявил, что все видел своими глазами. Он был в коридоре в паре метров от комнат семьи.

- Они даже не ругались. Ариф просто с ружьем зашел в комнату бывшей жены и два раза пальнул. Мальчишка все это видел и как ошпаренный с визгом выбежал в коридор. Я взял его на руки и прижал к себе. Ариф вышел с обрезом и даже не посмотрел в нашу сторону. Он молча зашел в свою комнату и пальнул еще раз, - рассказал Владимир.

Общий туалет в общежитии.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

Бывшие супруги умерли на месте.

- Вовку мы успокаивали всей общагой. Он словно зверек напуганный кричал: "мамку убили, мамку убили" и замолк, только когда ментов увидел. Пацана на скорой увезли, а тут такое началось! Понаехали следователи, нас всех опрашивали, а запах крови стоял на всю общагу. Ночью приехали старшие дети. Их в тот вечер дома не было. Ревели, конечно, навзрыд. Сиротки все пятеро теперь.

Такого от Арифа, рубахи-парня и одного из самых больших любителей поболтать на общей кухне, тут никто не ожидал. В общаге его знали все. Жил тут с 1985 года. В Селятино из Азербайджана Ариф приехал учиться в местное ПТУ. Студенту выдали комнату в общежитии, ту самую - номер 106. Так он здесь и остался. Мечтал когда-нибудь покорить Москву, но с карьерой не заладилось. После техникума устроился на местный завод (он через дорогу от общаги) и почти 30 лет отпахал там водителем погрузчика.

Коридоры в общежитии давно не видели ремонта.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

ПРОРУБИЛИ ДВЕРЬ И ПОЛУЧИЛАСЬ ДВУШКА

В конце 90-х Ариф влюбился местную красавицу блондинку Елену и через неделю после знакомства пришел к ее родителям свататься. Сыграли свадьбу, а потом пошли дети. Старшей дочери сейчас уже 19. В перерывах между декретными отпусками Лена работала помощником нотариуса. Но главным кормильцем в семье всегда был Ариф. На заводе много не заработаешь, но мужчина крутился как мог: не отказывался от шабашек и после смены подрабатывал грузчиком. Всемером в двадцатиметровой комнатушке многодетная семья Салаевых жила до тех пор, пока старшей дочери не исполнилось 15.

- Четыре года назад им выдали вторую комнату - номер 107. Она через стенку от старой. Так что у них что-то вроде двухкомнатной квартирки получилось, но, конечно, без кухни и туалета, - рассказывает соседка Ольга. - В стене между комнатами они сделали дверь. Так и жили. Сейчас все говорят, что они ругались, что Ариф жену бил и детей. Но это неправда! У нас тут все и все друг про друга знают. Так вот из их комнат никто даже крика не слышал. Ариф, иногда выпивал, а Лена, кажется, и не пробовала алкоголь никогда. Она такая, знаете, идеальная русская женщина: тихая, добрая, скромная и хозяюшка отличная. А дети у них вообще замечательные: воспитанные, чистенькие, всегда аккуратно одеты. Мальчишки в спортивные секции ходили, девочки на танцы и пение.

Старшей дочери сейчас уже 19.Фото: СОЦСЕТИ

- Но если такая идиллия, так чего же они развелись?

- Год назад это случилось. Мы это поняли, когда они дверь между комнат кирпичами заложили. Лена осталась в комнате с четырьмя детьми. Старшая девочка к тому времени в Москву переехала. Она танцовщицей работает сейчас. Ариф стал один жить в своей комнате. Про развод Лена молчала, а он рассказывал, мол, все из-за денег. Я про себя еще подумала, абсурд какой-то. 18 лет жили бедно и тут вдруг денег стало мало. А потом мы все узнали про их огромный долг по коммуналке - там полмиллиона.

- Откуда такая сумма?

- У нас в общаге не только туалет общий, но и ящики почтовые тоже. Вот смотрите, их последняя квитанция. Итого к оплате: 515 тысяч 59 рублей 11 копеек!

Квитанция на полмиллиона рублей.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

В квитанции и правда астрономическая сумма для семьи с общим доходом не больше 60 тысяч рублей. По версии Ольги, Ариф мог убить жену из-за этого долга. Возможно, Елена отказалась платить за коммуналку пополам.

Но мужики в общаге готовы поспорить. Ариф за несколько дней до стрельбы узнал, что жена и дети сняли квартиру в Селятино и готовятся к переезду.

- Его эта новость просто убила. Они хоть и не жили как муж и жена, но виделись каждый день и дети были рядом. И потом он же кавказец, для него важно было, чтобы Ленка под присмотром оставалась. Говорил, что никакой ей свободы не даст, хоть и разведены. Да и перспектива одному остаться в общаге его никак не радовала. Несколько дней назад Лена и дети начали потихоньку перевозить вещи в новую квартиру. Арифа в эти дни было просто не узнать: ходил смурной, пил водочку-горькую. А потом пропал куда-то на сутки - рассказал "КП" сосед Александр Маслов. - Это мои догадки, но, думаю, он за ружьем ездил и все это спланировал заранее.

Где купил ружье, сейчас выясняют следователи. По словам соседей, Ариф охотой никогда не увлекался и разрешения на оружие у него не было. Переезд жены или все-таки долги по коммуналке - кажется, соседи еще долго будут спорить о мотивах. Только в одном тут все согласны: семья Салаевых не должна была жить в общежитии.

Общая кухня в общежитии.Фото: Анастасия ВАРДАНЯН

15 ЛЕТ СТОЯЛИ В ОЧЕРЕДИ НА ЖИЛЬЕ

- После рождения третьего ребенка они стали в очередь на жилье как многодетные. С тех пор 15 лет прошло, а их все только обещаниями кормили. Лена больше сотни жалоб написала, ей в этом на работе нотариус помогала. И Ариф не сидел без дела, он и в прокуратуру ходил, и в администрацию. Их везде футболили, мол ждите: нет квартир, а таких, как вы, много. Потом дали им эту вторую комнату, - рассказала жительница общежития Диана Горохова. - Дали бы им квартиру, и никакого развода не было бы и долга этого за коммуналку. У нас же счетчиков нет, вот они за каждого прописанного должны в месяц отстегнуть по две с половиной тысячи. За семерых почти 20 тысяч рублей в месяц получается. Спрашивается за что: за общий сортир?

Сейчас старшая 19-летняя девочка и ее 18-летний брат живут у родственников. Вовка и его несовершеннолетние сестры в больнице. Скорее всего, потом ребят отправят в детский дом...

В общаге, кто сколько может, собирают на похороны соседей. Ходят слухи, что за телом Арифа из Азербайджана прилетят родственники. Лену похоронят недалеко от общаги, на местном кладбище.

Кстати, многодетная семья Салаевых в этой пятиэтажной общаге не одна такая. Этажом ниже в одной комнате ютится пятеро детей, их мама и папа. На очереди они тоже стоят 15 лет. Но это уже совсем другая история.

Слева - старший сын.Фото: СОЦСЕТИ

ОФИЦИАЛЬНО

- Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство". Проводятся необходимые следственные действия. Устанавливаются мотивы совершения преступления, назначены экспертизы, - прокомментировал Ольга Врадий, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Московской области.